台北妹赴約遭設局！朋友以為當和事佬　害她被前男友「當街扛走」

▲年輕女子險些當街遭男友擄走，不斷尖叫大喊「幫我報警」...（圖／翻攝自Google Maps）

記者柯沛辰／綜合報導

台北一名年輕女子日前接到朋友電話，約說要見面聊聊，沒想到赴約後才驚覺遭設局，因為現身的根本不是友人，而是潘姓前男友。當下她拒絕上對方的車，怎料竟被奪走手機，還被當街拖行、扛到肩上，嚇得放沿途放聲尖叫。附近民眾見狀況不對勁，主動上前關切，才讓潘男趕緊駕車逃逸。

根據《東森新聞》報導，事發地點位在中山區龍江路65巷，當時幾名髮廊員工在店門口聊天，突然街上傳來一陣女性尖叫，幾人下意識向外探頭，結果目睹潘男一路拖著女子，要把人帶走，而女方則是滿臉驚恐，不停大聲呼救。

髮廊店員說，當時女生不斷大喊「幫我報警」，「我們想說她這樣叫，是不是在開玩笑，結果是認真的，因為男生直接把她扛起來。」

原來，這對情侶早就分手，但潘姓男子疑似想挽回2人感情，所以拜託一名共同的女性友人幫忙把女方約出來。女子信以為真，當天準時赴約，結果見到的卻是前男友，懷疑自己遭設局。

▲被害女子以為女性朋友約見面聊心事，沒想到竟被設局。（圖／取自picjumbo）

當時潘男要求上車聊聊遭拒，不僅搶走女方手機，阻止她求救，還當街拖行，意圖把人強行帶走，所幸髮廊員工及時上前關心，才讓潘男倉皇逃逸。

事後，女子驚魂未定，擔心潘男會跟蹤她，哭著到警局報案。警方調閱監視器，發現潘男早就開著自己的車，不斷在巷弄裡徘徊，等待被害人現身。檢方偵辦後，認定潘男行徑已涉犯強制罪，近日偵結後依法起訴。

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