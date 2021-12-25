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染尿道炎拒愛愛　半夜突感「下體有異物」驚醒！男友：高潮治百病

▲下體不適示意圖。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO染上尿道炎，男友還找她滾床單。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

王力宏遭前妻李靜蕾接露患有「性成癮」引發社會譁然，一名女網友表示，前陣子交過一任男友，短短8個月就分手了，男友天天找她啪啪，就連尿道發炎男友還向她求歡，完全不關心她的身體，甚至還說「高潮治百病」，她再三警告男友不准，結果男友竟然趁她睡覺的時候偷襲，「這段感情換來一身震驚 」。

女網友在Dcard發文，跟男友是在補習班認識的，交往2個月後碰上疫情，兩人幾乎天天待在家，以為或是甜蜜的同居生活，沒想到卻是噩夢的開始，「幾乎是每天都做，常常還不止一次，拒絕他還會生氣，因為他說他一天沒做會死 」，天天瘋狂在家滾床單，後來得了尿道炎，上廁所都像火在燒一樣。

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然而，男友完全沒關心她，也沒有陪她去看醫生，只露出一臉失望的表情說「有這麼嚴重嗎？說不定做了就好了啊，高潮治百病啊」，甚至還在半夜偷偷硬上，原PO感覺到下方有異物，整個人驚醒，隔天起床立刻搬回家，男友跑來道歉求原諒，以為男友真心悔改，怎料一上車就對她動手動腳，最後她受不了提出分手。

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲男友無時無刻都想要愛愛。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

原PO傻眼表示，「當我是他床上的7-11，Always open？他應該真的是生病了」，這段感情結束後，跟男生同居有了陰影，而且還引發尿道炎，「尿道炎真的超痛苦，一直狂跑廁所尿不出來又很痛，而且得過之後就好容易復發，還給我復發三次」。

貼文一出，網友們都很心疼原PO，「真的有病，離開的好，他根本不愛你」、「你下一個一定會遇到更珍惜你的好男人」、「好自私的人」、「恭喜原PO擺脫爛人」、「你尿道炎痛得要死，他還吵著要做，你就假意幫他打，然後滴綠油精到他鳥上啊，一起火燒的寂寞，都別活」、「精蟲上腦太誇張」。

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