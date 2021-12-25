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恐怖女友4.7萬條訊息「叫男友去死」　遭起訴過失殺人判決出爐

▲▼狂傳4.7萬條訊息較男有去死的劉仁英（Inyoung You），遭法院判處2.5年的有期徒刑，緩刑10年。（圖／達志影像／美聯社）

▲韓裔女子劉仁英（Inyoung You）狂傳4.7萬條訊息叫男友去死，震驚美國社會。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

美國麻州波士頓學院（Boston College）男學生厄圖拉（Alexander Urtula），在2019年5月本來要參加畢業典禮，結果卻在儀式前幾個小時輕生，麻州檢方調查發現，死者的韓裔女友劉仁英（Inyoung You）在2個月內狂傳4.7萬則「去死」的訊息，依過失致死罪起訴，判決結果在近日出爐。

薩福克郡（Suffolk）地方檢察官羅林斯（Rachael Rollins）當時表示，大陪審團以過失殺人罪起訴21歲的劉仁英；經過大規模調查，警方認定女方在身體、語言與心理方面都在虐待男友。

▲▼狂傳4.7萬條訊息較男有去死的劉仁英（Inyoung You），遭法院判處2.5年的有期徒刑，緩刑10年。（圖／達志影像／美聯社）

▲劉仁英（Inyoung You）遭法院判處2.5年的有期徒刑，緩刑10年。（圖／達志影像／美聯社）

根據檢方說法，就在厄圖拉輕生前幾天，劉仁英的行為變本加厲，暴力舉動更加頻繁，甚至汙辱男方的人格，劉仁英在男方死前兩個月內大約發出4.7萬條訊息，甚至還經常要男友「去死」（go die）。檢方形容，這些行為可見她徹底攻擊對方的意志。

在經過認罪協商之後，薩福克郡高等法院判決劉仁英2.5年的有期徒刑，緩刑10年，在緩刑期間的錢5年，必須接受心理治療與社區服務等監管措施。

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