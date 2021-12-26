CNN盤點全球「照常跨年城市」台北上榜　7國際大都會黯然取消活動

▲CNN點名台北是全球少數照常舉辦跨年活動的城市之一。（圖／記者湯興漢攝）

記者林彥臣／綜合報導

全球疫情受到Omicron變異株大流行的影響，再度變得緊張，美國媒體CNN就盤點全球各大國際都市的跨年情況，其中台北登上照常跨年名單當中，另外至少有6個大都會因為疫情嚴峻，所以黯然取消跨年慶祝活動。

根據CNN報導，跨年活動仍在安排當中的城市，包括曼谷、開普敦、杜拜、拉斯維加斯、里約熱內盧、雪梨、台北。

CNN引述台灣媒體的報導指出，台灣最大的城市，計畫在高聳的台北101摩天大樓，舉行跨年倒數與煙火表演。

▲倫敦公告取消跨年活動與煙火表演。（圖／達志影像／美聯社）



取消跨年活動的城市包括，雅典、柏林、愛丁堡、倫敦、新德里、巴黎、羅馬，都公告取消跨年夜的活動以及煙火表演，其中只有倫敦的聲明還特別附註，在「特拉法加廣場」（Trafalgar Square）預計將會舉行6500人的慶祝活動。

▲美國紐約時報廣場（Times Square）跨年倒數活動，因應Omicron疫情將大幅縮減規模。（圖／路透）



向來在跨年最受矚目的紐約，市長白思豪（Bill de Blasio）辦公室的聲明表示，時報廣場（Times Square）將縮減規模舉辦，每個參與活動的人都必須全程戴口罩。

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