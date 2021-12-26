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北北基宜豪大雨！今晨11℃「全台濕冷」入夜降最低　跨年再急凍

天氣圖。（圖／氣象局）

▲今晨5時各地低溫。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局觀測，今天（26日）清晨全台最低溫出現在桃園市楊梅的11度。氣象專家吳德榮提醒，今晚、周一晨氣溫將降至此波的最低點，平地約可降至10度左右；而跨年有另一波強冷空氣，跨年夜及元旦晨天氣很冷。

►豪雨特報：台北市

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►大雨特報：基隆市、新北市、宜蘭縣

►低溫特報：台北市、新北市、金門縣今晨至白天持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

氣象局發布「豪雨特報」，華南雲雨區及東北風影響，今台北市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、台北市（南港區）、新北市（山區及汐止區）及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今各地水氣仍多。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局表示，今在冷氣團及華南雲雨區東移影響下，天氣偏濕偏冷，北台灣感受最為明顯，桃園以北及宜蘭仍是容易下雨的地方，尤其基隆北海岸、東北部及大台北山區雨勢明顯有局部大雨發生的機率，其他地區也有局部短暫雨。

氣象局指出，清晨台南以北及東北部地區低溫在13至15度，其他地區16、17度，沿海空曠地區及近山區平地溫度會更低一些；白天也很有冷的感覺，北台灣高溫僅14度左右，中部及台南、花東地區也只有18到21度，高屏則約23度；預計入夜後溫度會更低，中部以北及東北部地區僅12、13度，其他地區也只有14、15度。

氣象局說，周一至周二清晨在冷氣團及華南雲雨區東移影響下，天氣濕冷，除北部及東北部容易下雨外，其他地區也有局部短暫雨，降雨範圍有機會較為全面，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有局部較大雨勢發生的機率；這波冷空氣仍不排除來到強烈大陸冷氣團等級，溫度低加上降雨，「冷」的感受更加明顯；若溫度、水氣配合，3000公尺以上高山有機會下雪，北台灣2500公尺以上山區亦不排除。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局預報，周二白天起大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫逐漸回升；周二白天至周四迎風面的北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區恢復為多雲到晴。

氣象局表示，周五東北季風增強，周六元旦東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，中南部早晚亦涼，日夜溫差大，此波冷空氣強度是否再度來到大陸冷氣團等級，資料仍在調整中，有待進一步觀察；北部及東半部雲量較多有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今晨雷達回波合成圖顯示，東側海面上有「雲街」（cloud street）的回波；今晨截至5：33本島平地最低氣溫為北部（桃園楊梅區）的11.0度，其他平地最低氣溫：中部（台中大甲區）13.1度，南部（台南六甲區）13.2度，東部（宜蘭五結鄉）12.8度，台北市（南港區）也降至12.1度；而台北市氣象局測站13.7度，已達大陸冷氣團，尚未符合強烈大陸冷氣團定義。

▼跨年又有強冷空氣報到。（圖／資料照／記者李毓康攝）

▲▼冬天、寒流、冷氣團、強烈冷氣團、濕冷、下雨。（圖／記者李毓康攝）

吳德榮指出，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日至周二清晨受強冷空氣影響，今、周一北部、東半部有局部雨，中南部因中高雲自南海移入，雲量多亦有零星飄雨的機率，山區較明顯；今氣溫續降，今晚、周一晨氣溫將降至此波的最低點，平地最低氣溫約可降至10度左右，3000公尺（合歡、雪山、玉山…）以上高山有飄雪機率。

吳德榮分析，周二白天至周三冷空氣減弱、氣溫回升，西半部晴時多雲，東半部偶有局部雨；周三下半天至周四東北季風逐漸增強，北、東轉有局部雨，氣溫漸降；周五另一波強度稍弱於目前這波、水氣較少的強冷空氣影響，氣溫續降，西晴東偶雨。

吳德榮說，跨年夜及元旦晨，氣溫明顯偏低，天氣很冷，戶外活動注意保暖；元旦白天起冷空氣緩慢減弱，氣溫稍回升，西晴東偶雨的天氣；不過，此為6、7天後的模擬，模式會再調整，應持續觀察更新的資料。

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