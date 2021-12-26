　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大雨＋低溫特報齊發！最冷時段還沒到　氣溫暴跌探10度時間點曝

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局資訊，今天（12/26）受到大陸冷氣團影響，本島平地局屬氣象站中淡水今天清晨僅有11.9度，基隆彭佳嶼12.22度、桃園市新屋也僅有12.4度，但台北氣象站今天清晨為13.7度，尚未到達強烈大陸冷氣團的定義。

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,溼冷,下雨,雨天,雨傘,撐傘,大雨。（圖／記者李毓康攝）

▲氣象局持續針對雙北發布低溫特報，局部地區今晚至明晨下探10度。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局預報員林定宜說，今天到週二（12/28）清晨持續受到冷氣團和華南雲雨區影響，今天北台灣明顯濕冷，桃園以北至宜蘭仍容易下雨，尤其基隆北海岸、東北部、大台北山區有局部大雨發生機率，其他地區也有局部短暫雨。對此，氣象局持續針對新北市、基隆市、宜蘭縣發布大雨特報，台北市山區則有局部大雨或豪雨機率，請民眾留意。

至於今天低溫狀況，林定宜說，清晨台南以北到東北部低溫僅有13至15度，其他地區約16至17度，沿海空曠地區溫度不排除更低。白天回溫不明顯，北台灣高溫仍僅有14度左右，中部以北、台南、花東高溫則為18至21度。

▲中央氣象局1226大雨、低溫特報。（圖／氣象局提供）

▲中央氣象局針對雙北地區發布低溫特報。（圖／氣象局提供）

林定宜分析，尤其今天晚間到明天清晨最冷，今天入夜之後中部以北低溫只有12至13度，其他地區低溫14至15度，苗栗以北的近山區、沿海空曠地區，以及離島金門清晨時甚至可能出現10度以下低溫。對此，氣象局持續針對雙北、金門縣發布低溫橙色燈號，有持續10度以下或10度低溫發生機率。

究竟雨會下到何時？林定宜說，至週二白天均受到華南雲雨區影響，桃園以北下雨時間長，尤其明天基隆北海岸、大台北山區、東北部仍有局部較大雨勢發生機率。要到週二白天起雨勢才會趨緩，但屆時北部、東半部仍有局部短暫雨，其他地區則可恢復多雲到晴。

林定宜分析，週二白天開始冷氣團才會減弱、各地逐漸回溫，北部低溫約可回升至16至17度，但預計下一波冷空氣約在週四（12/30）晚間、週五（12/31）報到，將影響跨年夜和元旦，預計跨年當天為冷空氣影響最明顯的時候，北台灣低溫下探14至15度，強度接近大陸冷氣團等級。但強度較這一波弱，氣象局將持續觀察。

▲中央氣象局1226大雨、低溫特報。（圖／氣象局提供）

▲受華南雲雨區影響，今天迎風面持續有雨。（圖／氣象局提供）

►國際牌IH電磁爐、麵包機打折了！

ET快訊
「這動作撐10秒」練全身肌肉！　醫激推6好處
台灣綜藝一姐曬中國身分證「全是騙人」！網揪1疑點酸爆
開奧迪卻討90元停車費！車主求刪文　原因超傻眼
「台灣疫情早結束」　全世界呢？醫回3字
8縣市低溫特報　「10度低溫＋大雨」時間點出爐
月薪73K不夠用！台北男「不敢結婚生子」　網見開銷全懂了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鄰居半夜「門前點紅蠟燭」　他緊張了！內行揭用意：放尊重就好

開奧迪卻討90元停車費！車主求刪文：做公益「要找客人贊助」

她夢到「七爺八爺停門口」嚇醒　隔天問爸才知原因

北北基8縣市低溫特報！10度低溫＋大雨　今明高山追雪機率一次看

登錄41張發票抽中休旅車　幸運男接林智堅電話大喊：你是我的偶像

台鐵「過年加班車」訂票時程出爐！12／29起東線車票先開賣

大雨＋低溫特報齊發！最冷時段還沒到　氣溫暴跌探10度時間點曝

快訊／合歡山下雪啦！遊客嗨翻搶拍美景

搬來台灣找真愛　智利女教授賣掉一切原因曝光

保護山林又不反對原住民狩獵　林務局喊冤：獵人最怕山裡沒動物

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

包小柏痛失22歲愛女：我失去了一生最愛　曾「骨髓移植」救罕病女兒...1年後失敗

恭喜！威廉平安夜求婚卓君澤　合體跳《七彩棒棒堂》：吼吼吼吼吼

回憶！仔仔周渝民再唱《流星雨》　加碼拱坤達《放手》！邰智源也拚了XD

懂事女兒聽媽「剖肚生她」爆哭道歉　下秒尷尬問：妳下面為什麼有毛？

嫌小黃慢？重機閃燈運將3次超車　下秒又加速「失控自摔人車倒地

黃子佼關心徐若瑄..嘆蕾宏掀「人性疫情」　收小S「婚姻路難走」匾額：拿去當柴燒XD

陶晶瑩女兒送爸媽聖誕禮「兩人邊拆邊驚呼」　收「TWICE+ITZY」應援組..媽媽：給我XD

行人綠燈過馬路...黑車右轉未讓　直接過彎！目擊騎士傻眼：WTF

「聲林3」李杰明《差不多先生》超炸　艾怡良變迷妹「邊看邊阿阿叫」

鄰居半夜「門前點紅蠟燭」　他緊張了！內行揭用意：放尊重就好

開奧迪卻討90元停車費！車主求刪文：做公益「要找客人贊助」

她夢到「七爺八爺停門口」嚇醒　隔天問爸才知原因

北北基8縣市低溫特報！10度低溫＋大雨　今明高山追雪機率一次看

登錄41張發票抽中休旅車　幸運男接林智堅電話大喊：你是我的偶像

台鐵「過年加班車」訂票時程出爐！12／29起東線車票先開賣

大雨＋低溫特報齊發！最冷時段還沒到　氣溫暴跌探10度時間點曝

快訊／合歡山下雪啦！遊客嗨翻搶拍美景

搬來台灣找真愛　智利女教授賣掉一切原因曝光

保護山林又不反對原住民狩獵　林務局喊冤：獵人最怕山裡沒動物

詹皇超越Kobe！加冕聖誕大戰得分王　16度參賽多項數據名列前茅

年關近物價漲　台南啟動春節稽查專案供消費者聰明選擇

搶先開箱！全新玻璃咖啡屋降臨金山海岸　透明天台享受浪漫下午茶

荷蘭要求蘋果修改App Store支付條件　否則恐吃15億罰單

頂樓養近百隻鴿子！樓下住戶遭殃「窗戶不敢開」：糞便像下雨一樣

馬自達新年式敞篷跑車MX-5最高漲價1.8萬元　全新科技加身更會跑

年關近天氣冷火災頻傳　關山義消協助建置安全消防環境

第一次家長竟在男友內褲！她防出軌結果「社死了」　PO文：真的救命

台南市政三周年　工務局完成道路橋梁、特色公園等多項重大建設

台綜藝一姐曬中國身分證「全是騙人」！　網揪1疑點酸爆：還是能用健保

捷運手扶梯見火辣短裙女大生　工程師「凍未條」...狂攝裙底風光

生活熱門新聞

快訊／合歡山武嶺「停車場大亂鬥」　傻眼畫面曝光

爸聞到檀香味「聽1句話」夜奔醫院坐鎮！救下女兒一命

館長品牌衣服「前進西班牙」

「台灣疫情早結束」　全世界呢？醫回3字

蕾宏之戰風向大反轉　陸網友「超瞎原因」求王力宏復出

直擊／平價精品包插旗高雄　情侶排2hrs：超值得

半夜收到一封郵件！台大仁醫驚嚇　寄件人曝光

聖誕後「4星座爆富機會來了」！　第一名「收入倍增」

北北基宜豪大雨！今晨11℃入夜降最低　跨年再急凍

快訊／合歡山下雪啦！

王力宏認「沒那麼乾乾淨淨」！網狂挖影片驚呆

逛全聯「刷一排神秘標籤」　她困住了！千人羨煞

台灣泡麵輸日本？　網提2點日本大勝

8縣市低溫特報　今明高山追雪機率一次看

更多熱門

相關新聞

8縣市低溫特報　今明高山追雪機率一次看

8縣市低溫特報　今明高山追雪機率一次看

昨日玉山氣象站降下瑞雪後，今天（12/26）合歡山也降下少許冰霰。中央氣象局持續更新低溫特報範圍，上午再針對北北基、桃竹苗發布低溫黃色燈號，今天至明天（12/27）有10度以下低溫發生機；金門縣則為低溫橙色燈號，有持續10度左右或以下氣溫發生機率。

北北基宜豪大雨！今晨11℃入夜降最低　跨年再急凍

北北基宜豪大雨！今晨11℃入夜降最低　跨年再急凍

全台變色！一張圖看低溫衝擊10°C↓

全台變色！一張圖看低溫衝擊10°C↓

北北基大雨特報！明更凍雨區擴大

北北基大雨特報！明更凍雨區擴大

遊客衝合歡山失望了　盼「聖誕雪」只下2分鐘冰霰

遊客衝合歡山失望了　盼「聖誕雪」只下2分鐘冰霰

關鍵字：

冷氣團濕冷氣象局豪雨特報低溫特報大雨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／合歡山武嶺「停車場大亂鬥」　傻眼畫面曝光

「台灣綜藝一姐」喜曬中國身分證！奪金鐘最佳主持人

藝人富豪排行榜出爐！「周杰倫只排第2」冠軍是他

2022年3星座婚姻小心亮紅燈！

蔡依林玩交換禮物！10歲外甥抽到「厭世反應」結局笑翻

她試穿伴娘禮服太辣！新娘怒打電話：不用來了

五月天唱一半「背後突出現她的照片」！

《全明星》李芷婷被點名「很少去練習」！經紀人發聲喊冤

爸聞到檀香味「聽1句話」夜奔醫院坐鎮！救下女兒一命

汪小菲遭張穎穎群組痛罵「壞了我身體」截圖外流

林志穎辦聖誕趴！被抓包「聖誕襪多一小隻」網驚：第三胎？

子瑜一刀剪掉長髮「新髮型曝光」

背包中找到血腥獅頭　震撼畫面曝光

4子女拒養！法官聽「老夫婦要求」當庭哭了

遛狗撞見集體性侵　鬥牛犬制伏13歲男

更多

最夯影音

更多
老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD
包小柏痛失22歲愛女：我失去了一生最愛　曾「骨髓移植」救罕病女兒...1年後失敗

包小柏痛失22歲愛女：我失去了一生最愛　曾「骨髓移植」救罕病女兒...1年後失敗

恭喜！威廉平安夜求婚卓君澤　合體跳《七彩棒棒堂》：吼吼吼吼吼

恭喜！威廉平安夜求婚卓君澤　合體跳《七彩棒棒堂》：吼吼吼吼吼

回憶！仔仔周渝民再唱《流星雨》　加碼拱坤達《放手》！邰智源也拚了XD

回憶！仔仔周渝民再唱《流星雨》　加碼拱坤達《放手》！邰智源也拚了XD

懂事女兒聽媽「剖肚生她」爆哭道歉　下秒尷尬問：妳下面為什麼有毛？

懂事女兒聽媽「剖肚生她」爆哭道歉　下秒尷尬問：妳下面為什麼有毛？

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面