大雨＋低溫特報齊發！最冷時段還沒到　氣溫暴跌探10度時間點曝

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局資訊，今天（12/26）受到大陸冷氣團影響，本島平地局屬氣象站中淡水今天清晨僅有11.9度，基隆彭佳嶼12.22度、桃園市新屋也僅有12.4度，但台北氣象站今天清晨為13.7度，尚未到達強烈大陸冷氣團的定義。

▲氣象局持續針對雙北發布低溫特報，局部地區今晚至明晨下探10度。（圖／記者李毓康攝）

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氣象局預報員林定宜說，今天到週二（12/28）清晨持續受到冷氣團和華南雲雨區影響，今天北台灣明顯濕冷，桃園以北至宜蘭仍容易下雨，尤其基隆北海岸、東北部、大台北山區有局部大雨發生機率，其他地區也有局部短暫雨。對此，氣象局持續針對新北市、基隆市、宜蘭縣發布大雨特報，台北市山區則有局部大雨或豪雨機率，請民眾留意。

至於今天低溫狀況，林定宜說，清晨台南以北到東北部低溫僅有13至15度，其他地區約16至17度，沿海空曠地區溫度不排除更低。白天回溫不明顯，北台灣高溫仍僅有14度左右，中部以北、台南、花東高溫則為18至21度。

▲中央氣象局針對雙北地區發布低溫特報。（圖／氣象局提供）

林定宜分析，尤其今天晚間到明天清晨最冷，今天入夜之後中部以北低溫只有12至13度，其他地區低溫14至15度，苗栗以北的近山區、沿海空曠地區，以及離島金門清晨時甚至可能出現10度以下低溫。對此，氣象局持續針對雙北、金門縣發布低溫橙色燈號，有持續10度以下或10度低溫發生機率。

究竟雨會下到何時？林定宜說，至週二白天均受到華南雲雨區影響，桃園以北下雨時間長，尤其明天基隆北海岸、大台北山區、東北部仍有局部較大雨勢發生機率。要到週二白天起雨勢才會趨緩，但屆時北部、東半部仍有局部短暫雨，其他地區則可恢復多雲到晴。

林定宜分析，週二白天開始冷氣團才會減弱、各地逐漸回溫，北部低溫約可回升至16至17度，但預計下一波冷空氣約在週四（12/30）晚間、週五（12/31）報到，將影響跨年夜和元旦，預計跨年當天為冷空氣影響最明顯的時候，北台灣低溫下探14至15度，強度接近大陸冷氣團等級。但強度較這一波弱，氣象局將持續觀察。

▲受華南雲雨區影響，今天迎風面持續有雨。（圖／氣象局提供）