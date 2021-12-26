幸福巴士串連雙東　達仁鄉「跨域生活圈線」首發

▲台東縣首條跨域至屏東縣的幸福巴士路線正式通車。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣達仁鄉26日於達仁鄉復興集會所舉辦『跨域生活圈線』幸福巴士通車典禮，台東縣首條跨域至屏東縣的幸福巴士路線正式通車，長期關注偏鄉交通的交通部公路總局許鉦漳局長與高雄區監理所李瑞銘所長親自蒞臨參與，與當地鄉親一同感受幸福巴士通車的喜悅。

交通部公路總局局長許鉦漳表示，達仁鄉為台東縣最南端之鄉鎮，與屏東縣相連，地處偏遠，轄內多山區地形，居民人數偏低且居住聚落過度分散，先天環境不利公共運輸發展，公路總局為完善達仁鄉交通網絡，透過公共運輸服務升級計畫，補助達仁鄉幸福巴士含「跨域生活圈線」營運費用41萬9千元，全鄉幸福巴士營運、購車、行銷推廣等，總計291萬餘元，藉由幸福巴士「跨域模式」的服務，並配合草埔森永隧道開通，連結達仁鄉至屏東縣枋寮鄉枋寮醫院之區外交通，讓長者就醫更加便利。

▲台東縣首條跨域至屏東縣的幸福巴士路線正式通車。（圖／記者楊漢聲翻攝）

許鉦漳進一步說明，為改善偏鄉交通，交通部已鬆綁相關法規，地方政府可輔導當地社團或個人成立市區客運業，結合在地資源、政府資源及社會資源等，並透過科技媒合平台，建構或轉型幸福巴士2.0，以提供永續的運輸服務。

交通部公路總局高雄區監理所所長李瑞銘說，達仁鄉幸福巴士以「跨域模式」方式服務，為台東縣首例，路線由達仁鄉出發，行經屏東縣獅子鄉至屏東縣枋寮醫院，以「跨域」的服務視野，透過幸福巴士服務，延伸公共運輸的服務範圍，並貼近在地的生活，以發揮「連結共同生活圈」的精神，建構台東縣達仁鄉與屏東縣枋寮鄉等共同生活圈，以完善偏鄉民眾就醫之需求。

達仁鄉幸福巴士「跨域生活圈線」，每週三、五營運，每天2班次，早上8時由鄉公所出發至枋寮醫院，下午1時回程；票價部分，比照台東縣市區公車1段票標準計收，全票50元、學生票與法定優待票25元，歡迎需要的鄉親踴躍搭乘，相關搭乘資訊請洽達仁鄉公所089-702249洽詢。