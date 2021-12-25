2021歡聚聖誕迎新年　台東縣卑南鄉今日登場

▲台東縣卑南鄉「2021歡聚聖誕迎新年」今日登場，民眾踴躍參加。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣卑南鄉「2021歡聚聖誕迎新年」25日於知本溫泉盛大舉辦，這個活動堪稱卑南鄉歲末年終最大場，迄今已辦理第7屆，每年都有不同的新主題吸引2千位多位民眾參加。

▲台東縣卑南鄉「2021歡聚聖誕迎新年」今日登場，民眾踴躍參加。（圖／記者楊漢聲翻攝）

今年卑南鄉的主題是聖誕兒童樂園，將往年新北耶誕城的小火車、旋轉木馬、海盜船…等諸多遊樂設施請到卑南鄉來，因此一早就滿滿的排隊人潮，民眾只要捐出1張未兌獎發票即可全園免費暢玩，前500名入場民眾還可領到知本森林遊樂區入園券、原生應用植物園入園券、現場美食抵用券以及初鹿牧場米乖乖等贈品，現場各項夢幻的遊樂設施。此外林務局的廣原小熊與利稲小熊、務本堂的蜘蛛人與恐龍人偶也非常吸睛，小朋友紛紛搶著與之合照。

▲台東縣卑南鄉「2021歡聚聖誕迎新年」今日登場，民眾踴躍參加。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣卑南鄉鄉長許文獻表示，「歡聚聖誕迎新年」已經辦理7屆，這些年無論是東台灣最高的聖誕樹、小朋友最愛的何爺爺跳跳屋、還是大家搶著合照的變形金剛到卑南都創造了許多話題，希望透過活動行銷卑南鄉的旅遊景點，並讓小朋友開心過聖誕節。因疫情期間活動減少，連帶影響社褔團體的營運，故今天也邀請台東創世、牧心一起來，不論是發票或現場消費都能協助他們繼續為弱勢族群打拼，讓聖誕節這個感恩的節日更加有意義。

▲台東縣卑南鄉「2021歡聚聖誕迎新年」今日登場，民眾踴躍參加。（圖／記者楊漢聲翻攝）

「歡聚聖誕迎新年」活動將在知本溫泉辦理2天，12月25至26日上午9點至下午5點捐贈1張未兌獎發票即可入場免費暢玩。活動場地中央設有16米高聖誕樹，將於25日晚上6點辦理點燈儀式，讓旅客進入知本溫泉即可感受到聖誕氣氛，點燈後遊樂設施也將同步開放至晚間9點讓小朋友玩得盡興。

▲台東縣卑南鄉「2021歡聚聖誕迎新年」今日登場，民眾踴躍參加。（圖／記者楊漢聲翻攝）