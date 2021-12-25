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台東林區管理處招募守護山林新血　70考生競爭力搶7名額

▲林務局台東林區管理處，招考護管員，直線駕駛換檔測驗。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲林務局台東林區管理處，招考護管員。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導 
 
25、26日林務局台東林區管理處在事隔23年後，首次自辦招考護管員，111年約僱森林護管員甄試，招考名額高達7名（預計錄取正取7名，含原住民族保障名額3名）及候補7名（原住民族保障名額2名），總共吸引了70位民眾報名。

林務局台東林區管理處招考護管員，報名者中有9成設籍台東縣，也有高達6成是原住民族考生，包括阿美族、排灣族、卑南族、布農族、魯凱族及鄒族等6個族群。另外，雖然報考資格只需具備高中職學歷，不過考生有半數具有大學學歷；經過報名資格審查合格成為考生的計有65位。2天的測驗分成2階段，12月25日為第1階段術科測驗，以及12月26日第2階段的學科筆試、口試。

▲林務局台東林區管理處，招考護管員，直線駕駛換檔測驗。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲林務局台東林區管理處，招考護管員，直線駕駛換檔測驗。（圖／記者楊漢聲翻攝）

25日上午登場的是騎乘循環檔機車。考生們需要依照監理站機車駕照考試標準並完成直線駕駛換檔(需換至3檔)才算通過。下午則是負重跑走測驗。考生們需要負重20公斤，在規定的時間內走完或跑完1000公尺（男生於8分30秒內、女生於9分30秒內），術科測驗全部合格才能參加第2階段的筆試與口試。

第1天術科考試的考生最年長為59歲，最年輕僅21歲，也有7名女性考生，明日將進行筆試及口試，並從中擇優錄取。考試結果預計於12月27日上午10時起於本處網站公告（ https://taitung.forest.gov.tw/job ），並另寄發甄試結果通知書。

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