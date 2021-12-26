歲末寒潮來襲！　大陸南方降雪「上海跌破0度」

▲山東威海，市民雪中小心出行。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

「歲末寒潮」席捲中國大陸多地，中央氣象台今（26）日發布寒潮藍色預警、暴雪黃色預警。其中山東部分地區氣溫驟降至-12℃，煙台、威海地區又突降大雪，最大積雪厚度超過10公分。另外湖南省雨雪冰凍災害升為Ⅲ級，邵陽市、懷化市更是通知學校放假2天。

綜合陸媒報導，中國氣象局指，當前寒潮主體已全面南下，在27日至28日最低氣溫0℃線將位於華南北部至貴州南部一帶，南方地區可能迎來最冷時段，華南沿海部分地區溫度將跌至個位數，並將帶來大範圍降雪。

大陸中央氣象台指出，26日8時到27日8時湖南中西部、重慶東南部、貴州中東部等地部分地區有大雪。在湖南西部、貴州中東部等地部分地區有暴雪，部分地區新增積雪深度5到8公分，局部地區可達10公分以上。

▲貴州大雪。（圖／視覺中國）

鑑於寒潮威力驚人，湖南今日發布《關於啓動Ⅲ級應急響應的通知》，稱根據前期雪情和後期天氣形勢預測，決定自12月26日12時起，將低溫雨雪冰凍災害Ⅳ級應急響應提升為Ⅲ級。邵陽市、懷化市更是通知學校放假2天。

大陸多地氣溫驟降，上海26日早晨最低氣溫跌破冰點，市區徐家匯在零下2℃附近，郊區在零下4℃到零下1℃之間。

這波寒潮也影響山東部分地區，氣溫驟降至-12℃。12月25日淩晨，煙台、威海地區又突降大雪，最大積雪厚度超過10公分。

中國鐵路濟南局在濟南、聊城、淄博等火車站進站口、售票處進口安裝了保暖門簾，開足空調暖風，為旅客擋風防寒，對青榮城際高鐵的煙臺站、煙臺南站、威海站轄區範圍內8個站場89組道岔實施不間斷除雪。