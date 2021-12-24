苗栗泰安溫泉獲金泉及CP值金獎　首座溫泉煮蛋池與泡腳區啟用

▲苗栗泰安溫泉區榮獲「十泉十美」銀獎及旅遊附加價值最佳「CP值」金獎；縣長徐耀昌帶領業者到場行銷。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

已有百年歷史的苗栗泰安溫泉區，以優質的碳酸氫鈉泉與得天獨厚的山林美景，在全台19大溫泉區中以逾28萬票榮獲中部溫泉區第1名，同時榮獲「十泉十美」銀獎及旅遊附加價值最佳「CP值」金獎。縣長徐耀昌24日帶領溫泉及旅宿相關業者，在泰雅文物館行銷多重榮耀加持的金泉，並宣布限定優惠方案起跑。

縣府文化觀光局長林彥甫表示，泰安溫泉優質的碳酸氫鈉水質被譽為「美人湯」，過去已由日本溫泉專家大河內正一認證，是國內最優質的溫泉，加上縣內有多座名山、步道和景點，甚受遊客青睞。此次「2020-2021台灣好湯」選拔，續以優勢潛力囊括多項金泉殊榮。

▲▼縣府斥資數百萬元在泰雅文物館旁，新建全縣首座溫泉煮蛋池及泡腳區。（圖／記者黃孟珍翻攝）

林彥甫指出，24日起至明年1月28日，配合金泉行銷辦理「望山、乘風、湯旅」找尋100個幸福泡湯故事活動，遊客於活動期間至泰安溫泉區合法旅宿泡湯、用餐或住宿後，上傳泡湯心情圖文於Facebook「苗栗玩透透」，有機會抽中100張泡湯券；2022年2月12日至4月3日的「金泉泰安．湯旅苗栗集章趣」活動，遊客集滿3個章就有機會抽iPhone 13手機、蜜月套房住宿券、雙人湯屋券及雙人大眾泡湯券等豐富好禮。

縣長徐耀昌表示，泰安鄉面積約佔全縣3分之1，轄區有珍貴的溫泉和好山好水等天然資源，縣府挹注數百萬元在泰雅文物館旁，新建全縣首座溫泉煮蛋池及泡腳區改善工程亦同步啟用；未來一旁還有原鄉首座親子公園，更適合遊客攜家帶眷規畫到泰安來趟溫泉美食之旅。他也提醒遊客，遊客消費後還可參加正在進行中的苗栗旅遊節抽獎活動，消費越多中獎機率越高。

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