快訊／本土+1在板橋　板南線大量足跡曝光

▲新北新增1例足跡圖。（圖／新北市政府提供）
記者徐政璿／台北報導
中央流行疫情指揮中心今（26）日公布國內新增1本土病例。新北衛生局下午證實此案位於板橋，並公布公共場所足跡圖，大部分集中於板南線，也曾搭234、264、307號公車。
新北衛生局說明，案17026為一名男性男，33多歲，無業，近期無國外旅遊史，未接種疫苗，因母親安排住院手術，12/25進行陪病採檢，PCR結果為陽性，CT值34.1。12/26二採結果PCR為陰性，血清抗體結果為陽性，代表為感染舊案，感染源釐清中。
▲新北新增1例足跡圖。（圖／新北市政府提供）
記者徐政璿／台北報導
中央流行疫情指揮中心今（26）日公布國內新增1本土病例。新北衛生局下午證實此案位於板橋，並公布公共場所足跡圖，大部分集中於板南線，也曾搭234、264、307號公車。
新北衛生局說明，案17026為一名男性男，33多歲，無業，近期無國外旅遊史，未接種疫苗，因母親安排住院手術，12/25進行陪病採檢，PCR結果為陽性，CT值34.1。12/26二採結果PCR為陰性，血清抗體結果為陽性，代表為感染舊案，感染源釐清中。
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