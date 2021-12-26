　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／本土+1在板橋　板南線大量足跡曝光

▲▼新北新增一例足跡曝光。Social Lab社群實驗室／新北市政府提供）

▲新北新增1例足跡圖。（圖／新北市政府提供）

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（26）日公布國內新增1本土病例。新北衛生局下午證實此案位於板橋，並公布公共場所足跡圖，大部分集中於板南線，也曾搭234、264、307號公車。

新北衛生局說明，案17026為一名男性男，33多歲，無業，近期無國外旅遊史，未接種疫苗，因母親安排住院手術，12/25進行陪病採檢，PCR結果為陽性，CT值34.1。12/26二採結果PCR為陰性，血清抗體結果為陽性，代表為感染舊案，感染源釐清中。

▲▼新北新增一例足跡曝光。（圖／新北市政府提供）

► 超強「萬用鍋」懶人下廚必備

ET快訊
11人是台灣空手道選手！　赴哈薩克比賽返台確診
鹿希派信義街頭呼麻遭逮！　發片記者會恐取消
快訊／吳宗憲PO黑白照悲憤喊話！　罵鹿希派「最不能原諒的過錯
快訊／本土+1在板橋　搭捷運、公車大量足跡公布
快訊／台灣代表團大規模染疫！　11人確診
快訊／鹿希派吸大麻被逮　10萬元交保
快訊／再爆1本土！　新北男確診「Ct值曝光」
曾放話「做炸彈炸台北市政府」　鹿希派信義區吸大麻被捕
快訊／鹿希派吸大麻被逮　吳宗憲回應了
快訊／今增1本土！境外移入暴增23案

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

顏寬恒稱綠營操作「綠衛兵」　蔡沐霖：請正面回應豪宅疑雲別閃躲

快訊／本土+1在板橋　板南線大量足跡曝光

北市3項元旦新制　「台北車站周邊禁菸」最高罰1萬元

今年最後一波！北市就服站徵才　釋319個工作機會「最高月薪5萬」

陳子瑜揭國民黨、凌濤論述邏輯「三奇」：顏寬恒選情更艱困了

林為洲表態支持大新竹合併升格　「但總要有本計畫書吧！」

國防部：新冠肺炎疫情趨緩後「爭取美軍高階官員訪台」

「空降林靜儀露出本性」　國民黨：為了政黨利益切割選民

出動2架次C-130馳援菲律賓風災　外交部：持續評估各項援助必要性

楊秋興爆男立委近8成有緋聞　媒體人曝真實情況

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

包小柏痛失22歲愛女：我失去了一生最愛　曾「骨髓移植」救罕病女兒...1年後失敗

恭喜！威廉平安夜求婚卓君澤　合體跳《七彩棒棒堂》：吼吼吼吼吼

回憶！仔仔周渝民再唱《流星雨》　加碼拱坤達《放手》！邰智源也拚了XD

陶晶瑩女兒送爸媽聖誕禮「兩人邊拆邊驚呼」　收「TWICE+ITZY」應援組..媽媽：給我XD

懂事女兒聽媽「剖肚生她」爆哭道歉　下秒尷尬問：妳下面為什麼有毛？

嫌小黃慢？重機閃燈運將3次超車　下秒又加速「失控自摔人車倒地

黃子佼關心徐若瑄..嘆蕾宏掀「人性疫情」　收小S「婚姻路難走」匾額：拿去當柴燒XD

陸女豪撒43萬台幣慶祝愛犬生日　派520架無人機！網嘆：人不如狗

大老闆餐廳內抽菸...結帳被提醒　暴氣怒嗆店員：不爽跟我單挑！

顏寬恒稱綠營操作「綠衛兵」　蔡沐霖：請正面回應豪宅疑雲別閃躲

快訊／本土+1在板橋　板南線大量足跡曝光

北市3項元旦新制　「台北車站周邊禁菸」最高罰1萬元

今年最後一波！北市就服站徵才　釋319個工作機會「最高月薪5萬」

陳子瑜揭國民黨、凌濤論述邏輯「三奇」：顏寬恒選情更艱困了

林為洲表態支持大新竹合併升格　「但總要有本計畫書吧！」

國防部：新冠肺炎疫情趨緩後「爭取美軍高階官員訪台」

「空降林靜儀露出本性」　國民黨：為了政黨利益切割選民

出動2架次C-130馳援菲律賓風災　外交部：持續評估各項援助必要性

楊秋興爆男立委近8成有緋聞　媒體人曝真實情況

低調黑帽T+口罩！鹿希派「微風南山前抽大麻」　被逮表情超驚訝

海運專家謝志堅看後市　明年艙位持續吃緊、貨櫃三雄業績看旺

升息警報響　REITs聞「升」起舞

貨櫃輪撞壞台中港碼頭！港務公司要索賠　未簽切結限制出港

暴增23例境外「11人是台灣空手道選手」　赴哈薩克比賽返國確診

顏寬恒稱綠營操作「綠衛兵」　蔡沐霖：請正面回應豪宅疑雲別閃躲

桃園運動股長卡20樓高斷崖！天候惡劣「遺體吊掛受阻」搜救先撤

鹿希派信義街頭呼麻遭逮！　醞釀3年心血「發片記者會恐取消」

連晨翔孤軍奮戰回憶媽媽超催淚　吳子霏被逼哭「覺得很心疼」

柯瑞突破「太陽大鎖」嚴防　讚勇士打出本季最棒的一戰

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

政治熱門新聞

快訊／本土+1在板橋　板南線大量足跡曝光

這縣市起風了　國民黨想奪回「基北桃竹」2關鍵曝光

韓國瑜念新書！李佳芬不領情狂滑手機

趙少康抓包小編上班偷看丁特　表態力挺：杜絕變相詐欺

楊秋興爆男立委近8成有緋聞　媒體人曝真實情況

蔡英文要砍寒暑假長度？總統府緊急回應

蔡英文首張博士證書NFT全球發行　暗藏2個「政治密碼」

拚半導體卻僅「竹竹併」　國民黨開嗆蘇貞昌

「空降林靜儀露出本性」　國民黨：為了政黨利益切割選民

藍要林智堅不選大新竹　民進黨：胡志強就可選大台中？

柯建銘台上脫口4個字　高虹安火大回嗆

北市防疫旅館爆「送錯確診者」烏龍

出動2架次C-130馳援菲律賓風災　外交部：持續評估各項援助必要性

陳子瑜揭凌濤論述邏輯「三奇」：顏寬恒選情更艱困了

更多熱門

相關新聞

板橋重大車禍！　7旬婦遭撞頭部重創命危

板橋重大車禍！　7旬婦遭撞頭部重創命危

新北市板橋區26日上午6時許，一輛公車行經中山路二段、372巷口時，撞上一名違規穿越馬路的婦人，警消到場發現傷者已失去呼吸心跳，緊急送醫搶救仍未脫離險境。

板橋騎士硬闖施工路段！栽進洞慘摔濺血

板橋騎士硬闖施工路段！栽進洞慘摔濺血

新美齊画世代　12/29開工動土

新美齊画世代　12/29開工動土

即／板橋住宅大火延燒20分鐘　1男葬身客廳

即／板橋住宅大火延燒20分鐘　1男葬身客廳

長腿護理師狂追搶匪！剛下班遭搶影片曝

長腿護理師狂追搶匪！剛下班遭搶影片曝

關鍵字：

板橋本土足跡

讀者迴響

熱門新聞

藝人富豪排行榜出爐！「周杰倫只排第2」冠軍是他

快訊／合歡山武嶺「停車場大亂鬥」　傻眼畫面曝光

鄭家純爆拒大哥搭訕「遭50人包圍拖下車」

「台灣綜藝一姐」喜曬中國身分證！奪金鐘最佳主持人

即／吳宗憲兒吳睿軒夜店外吸大麻被捕

她試穿伴娘禮服太辣！新娘怒打電話：不用來了

已婚男神驚爆偷吃「熱愛多人運動」！他丟3線索被消音

鹿希派吸大麻被捕…吳宗憲「從重量刑」

2022年3星座婚姻小心亮紅燈！

蔡依林玩交換禮物！10歲外甥抽到「厭世反應」結局笑翻

《全明星》李芷婷被點名「很少去練習」！經紀人發聲喊冤

五月天唱一半「背後突出現她的照片」！

爸聞到檀香味「聽1句話」夜奔醫院坐鎮！救下女兒一命

汪小菲遭張穎穎群組痛罵「壞了我身體」截圖外流

林志穎辦聖誕趴！被抓包「聖誕襪多一小隻」網驚：第三胎？

更多

最夯影音

更多
老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD
包小柏痛失22歲愛女：我失去了一生最愛　曾「骨髓移植」救罕病女兒...1年後失敗

包小柏痛失22歲愛女：我失去了一生最愛　曾「骨髓移植」救罕病女兒...1年後失敗

恭喜！威廉平安夜求婚卓君澤　合體跳《七彩棒棒堂》：吼吼吼吼吼

恭喜！威廉平安夜求婚卓君澤　合體跳《七彩棒棒堂》：吼吼吼吼吼

回憶！仔仔周渝民再唱《流星雨》　加碼拱坤達《放手》！邰智源也拚了XD

回憶！仔仔周渝民再唱《流星雨》　加碼拱坤達《放手》！邰智源也拚了XD

陶晶瑩女兒送爸媽聖誕禮「兩人邊拆邊驚呼」　收「TWICE+ITZY」應援組..媽媽：給我XD

陶晶瑩女兒送爸媽聖誕禮「兩人邊拆邊驚呼」　收「TWICE+ITZY」應援組..媽媽：給我XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面