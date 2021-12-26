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炸彈客打電話問「炸彈怎麼裝」　然後他就被炸死了

▲▼遮普邦警察總長查多帕雅亞（Siddharth Chattopadhyaya）。（圖／翻攝自DGP Punjab Police）

▲遮普邦警察總長查多帕雅亞（Siddharth Chattopadhyaya）開記者會說明炸彈案經過。（圖／翻攝自DGP Punjab Police） 

記者林彥臣／綜合報導

印度旁遮普邦（Punjab）的盧迪安納（Ludhiana）市法院大樓，23日中午發生一起爆炸事件，警方調查表示，唯一的死者就是預謀恐攻的炸彈客，這名炸彈客是一名生前涉及毒品與聯繫恐怖組織而遭到革職的警察，目前有證據顯示，巴基斯坦的一些組織可能是幕後黑手。

根據印度媒體ThePrint報導，旁遮普邦警察總長查多帕雅亞（Siddharth Chattopadhyaya）表示，暫時排除這是一個人體自殺炸彈的概念，他似乎在廁所裡面想接電線，他的坐姿說明了他當時的狀態，當時正在與不明人士講電話，可能在詢問如何裝炸彈，然後就不慎引爆。

▲▼盧迪安納（Ludhiana）市法院大樓被炸出一個大洞。（圖／翻攝自twitter／@utkarshs88）

▲盧迪安納（Ludhiana）市法院大樓被炸出一個大洞。（圖／翻攝自twitter／@utkarshs88）

查多帕雅亞指出，根據現場殘枝上的刺青與手機SIM卡，辨識出死者身分名為辛赫（Gagandeep Singh）的前警員。

盧迪安納法院大樓過後發生爆炸事件，爆炸威力強大，廁所牆壁被炸出一個大洞，窗戶的玻璃也全被震碎。警方第一時間表示有2人死亡，後來下修為1人死亡、6人受傷。

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