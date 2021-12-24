人妻邀鮮肉來喝茶！慘被老公拖去「綁柱暴打」　鄉民圍觀還拍片

Can't beleive this is happening in Karnataka.

A Couple was tied to a pole , beaten, abused & left starving for hours together in Mysuru's Nanjangud by villagers over an alleged illicit affair. Cops who arrived at the spot have rescued them, a complaint is now being registered. pic.twitter.com/nftisAy1XF — Deepak Bopanna (@dpkBopanna) November 26, 2021

記者吳美依／綜合報導

印度卡納塔克邦邁索爾縣（Mysuru）一名人妻邀請24歲男子到家中作客，未料2人才剛開始喝茶，丈夫就衝進來說要「抓姦」，2人當場被拖走、綁在電線桿上痛毆，還被丟在原地，忍受路人謾罵與羞辱，時間長達數小時。圍觀鄉民將畫面拍攝下來後，上傳至社群媒體，引發一片譁然。

影片中，人妻雙臂被綁在身體兩側，完全無法動彈，不斷顫抖啜泣，而年輕男子與她背對，看不清容貌。儘管四周聚集大批圍觀民眾，卻沒有任何人伸出援手。

▲人妻邀請年輕男子到家中作客，竟遭丈夫拖出去綁柱暴打。（圖／翻攝Twitter@dpkBopanna）

《今日印度》等外媒報導，此案發生在今年11月25日，但影片最近才流出。人妻與丈夫育有3個孩子，但是婚姻不順，已經分居5年，這段日子以來都住在娘家，未料只是邀請別人來家裡喝茶，竟被丈夫與小叔「私刑」懲罰。

據悉，村長聽聞此事後，立刻趕赴現場，解救人妻和年輕男子，還在隔天安排各方會面，調解衝突。當地警方已經逮捕丈夫，並且正在追捕其弟弟，「我們已經展開調查。」

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