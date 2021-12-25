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國道1號楊梅休息站啟用　聯外道路可行性提送高公局審查

▲國道1號楊梅休息站啟用，優化用路人行旅品質。（圖／交通局提供）

▲國道1號楊梅休息站啟用，優化用路人行旅品質。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「國道1號楊梅休息站」25日舉行啟用典禮。桃園市長鄭文燦表示，楊梅休息站解決國道1號南下汐止到楊梅長69公里間，無休息站可供停靠休息的問題。此外，市府也提出「楊梅休息站地區聯外道路可行性研究案」，提送高公局審查，規劃開通聯外道路，開放部分時段讓民眾從休息站進入國道，紓解楊梅交流道的車流量。

▲國道1號楊梅休息站啟用，優化用路人行旅品質。（圖／交通局提供）

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鄭市長指出，楊梅地區的投資非常多，許多半導體產業的供應鏈在桃園，市府與交通部也將持續投入楊梅地區的交通建設，目前已規劃楊梅體育園區周邊裕成路、環東路150巷、110巷拓寬案，並向高公局申請國道1號裕成路涵洞打通拓寬，解決因高速公路阻隔讓楊梅切成兩半的情形，裕成交流道也能紓解楊梅尖峰時段的交通壅塞，希望能順利爭取到高公局的支持。

▲國道1號楊梅休息站啟用，優化用路人行旅品質。（圖／交通局提供）

交通部長王國材表示，過去交通建設以工程為導向，沒有考慮到地區未來的發展；現在以服務為導向，近年高公局及公路總局都將交流道興建列為重要業務，增加高速公路、快速道路與地方的連結，彌補過去服務不到的範圍，促進地方發展。

市府交通局長劉慶豐表示，楊梅休息站利用楊梅收費站舊址興建，位於國道1號五楊高架南下端點，停車場可容納小型車54輛、大型車10輛，方便車輛停靠休息及災害救護工作。楊梅休息站工程除主體站區工程外，亦調整國道1號主線周邊槽化區及標線，改善五楊高架南下末端，長期因車道縮減容易壅塞問題，通車後將有助於楊梅交流道及鄰近地方道路交通運轉。

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