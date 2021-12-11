抵押司機150拖吊車詐貸惡老闆落跑　公司人去樓空遭放冥紙詛咒

▲空地發現有廢棄交通公司招牌。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／地方中心報導

有網友在《爆料公社二社》貼文，高公局特約拖吊、道路救援業者陳姓負責人，將司機現金購買的車輛向融資公司貸款後，捲款上億元神隱跑路，年關將近，已經有不少司機因此生活陷入困頓，記者走訪公司所在地點，當地里長聽聞此事後說，平日陳董為人海派，經營拖吊業多年已經擦亮出自己的品牌，真的無法相信他會做出這樣的事。

▲大門前還懸掛著燈籠。

網友指出，負責高公局三區段及四區段、中部地區25年老字號的高公局特約拖吊、道路救援廠商，業者陳姓父子共有6家公司，其名下車輛約150台，多數為司機購買靠行於該公司之車輛，但老闆詐貸捲款潛逃，總金額初估1億元，讓司機苦不堪言，網友呼籲被偷貸款，車輛被貸款等受害者站出來。

《東森新媒體ETtoday》實際走訪網友所述的公司，鐵門確實已經拉下，但門口堆滿信件，及一大袋的冥紙，屋內的電燈已經亮著有好幾天，一旁的空地還有被雜草淹蓋住的廢棄招牌，據悉，陳姓負責人平日為人海派，公司用地也是向租地主承租，已知有多名同里內的司機被牽連，但這些受害者不願意在媒體前曝光。

▲公司大門前有一大袋冥紙。

有多名受害者原定上午要前往拖吊公司前組自救會商議，目前先取消行程，里長轉述受害司機狀況指出，這些司機們家中有妻小要養，平日靠行辛苦工作，有的是借錢給他、有的是被業者貸款，也向業者喊話，希望能出面解決，讓大家都能過個好年。

對此，高速公路局中區養護工程分局回應，已聽聞此事，但尚無法確認其營運狀況。高公局也透露陳姓業者與高公局為一年一約的簽約廠商，與高公局合作多年，負責三義至泰安之間交流道、南雲至斗六交流道，其中清益拖吊有限公司在3區段有21台拖吊車；日益汽車有限公司在3區段16台拖吊車丶4區段有16台拖吊車。

▲空地一旁堆置著廢棄輪胎。

高公局中區養護工程分局強調，該公司靠行的司機如有轉至其他合格協議公司，現有梅花證部分需回收，並協助發放臨時通行證方式辦理。