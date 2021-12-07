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宜蘭人氣景點清水地熱泡湯區　8至14日每天120人免費體驗

▲▼有免費！宜蘭清水地熱泡湯區，8至14日每天120人免費。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲有免費！宜蘭清水地熱泡湯區，8至14日每天120人免費。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭人氣景點、遊客年入園人次近百萬的清水地熱公園，新增的可容納100人的半露天8座泡湯池，12/8起，第1週每天開放120人免費泡湯；另，未來每人只要80元就可享受鹼性「清水泉」通體快感。業者謝欣樺表示，有別於礁溪市區泡湯，民眾來到清水地熱公園泡湯，四周就是自然山林，能吸收滿滿芬多精，別有一番風味。

▲▼有免費！宜蘭清水地熱泡湯區，8至14日每天120人免費。（圖／記者游芳男攝，下同）

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宜蘭清水地熱公園的「清水泉」泉質是鹼性泉，宜縣府斥資7700萬元新設泡湯區、入口景觀區、公共服務區、8座泡湯池，泡湯池屬於大眾池，男、女湯各4座，可同時容納100人。

而泡湯泡將於12/8日開幕啟用，當天起至12/14日試營運，每天開放兩場次共120人，免費體驗泡湯樂趣，活動採現場報名；基於敦親睦鄰、回饋鄉里，凡設籍三星鄉、大同鄉者，憑身分證件能優先報名開始收費；另，營運後，也提供兩鄉鄉民40半票優惠。

宜蘭工旅處表示，清水地熱公園湯屋使用的溫泉水，是把地熱發電後的「尾水」再利用，並加入山泉水降溫，充分達到環保概念。另外，泡湯建築為混凝土、木質構造，隔熱佳、通風好，半露天、露天設計讓泡湯不悶熱、更舒服。

▲▼有免費！宜蘭清水地熱泡湯區，8至14日每天120人免費。（圖／記者游芳男攝，下同）

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