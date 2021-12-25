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社會 社會焦點 保障人權

20男女躲老舊公寓「做壞事」！她聽敲門聲以為有生意　門一開傻了

記者陳雕文、林昱萱／新北報導

新北警方於23、25日兩日接連破獲兩間賭場，當時其中一間賭場內賭客正在進行賭博，而陳姓女負責人聽到敲門聲，以為有賭客上門，一開門發現門外竟是警察，嚇得當場說不出話，而警方也將在場10人送辦，而另一間位於小吃店地下室的賭場則是於25日凌晨遭警方查獲，警方訊後將包含負責人在內的10人移送法辦。

▲▼警方破獲賭場。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲警方破獲賭場。（圖／記者陳雕文翻攝，下同）

警方表示，頭前派出所日前接獲線報指稱，一處公寓出入人口複雜，疑似有天九牌職業賭場，經多日埋伏蒐證，於23日晚間10時許，偵查隊及頭前所員警持搜索票一舉破獲藏身在頭興街民宅的大型天九牌職業賭場，而警方到場時，陳姓女負責人聽到樓下有敲門聲，以為是賭客上門，因此趕忙下樓開門，未料卻發現在門外守候的竟是警察，當場嚇得說不出話來。

▲▼警方破獲賭場。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方到達四樓後發現，屋內正中央用塑膠布圍成一個小空間，而賭客就藏身在裡面賭博，警方於現場查扣天九牌一副、骰子一盒、碗公、賭資新台幣6萬5千8百元、帳冊一本、監視器鏡頭三支、螢幕一組、對講機兩臺；毒品安非他命（總毛重：139.29公克）、海洛因（總毛重：1.8公克）、K他命（總毛重：0.89公克）、吸食器3組。詢後陳姓負責人依照賭博罪、毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。賭客3人依毒品危害防制條例、社維法送辦，另6名賭客依社會秩序維護法裁罰。

另外，光華派出所、偵查隊則是接獲線報指稱，位於四維路一處兼賣雜貨的小吃店，其地下室人員出入複雜，而經警方連日蒐證後，於25日凌晨將其一舉破獲，並查扣撲克牌二副、賭資新台幣9萬2000元、監視器鏡頭1支、主機一組。訊後，陳姓負責人及9名賭客依賭博罪、社會秩序維護法送辦。

▲▼警方破獲賭場。（圖／記者陳雕文翻攝）

對此，新莊警分局強調，賭場容易衍生幫派、毒品與暴力案件的發生，警方定全力掃除治安毒瘤、截斷幫派金援，淨化社會治安。

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