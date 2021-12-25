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政商樂園違建顏寬恒「毫無所悉」　林楚茵送他四個字：厚「顏」無恥

▲▼林楚茵批顏寬恒政商樂園違建厚顏無恥。（圖／翻攝林楚茵臉書）

▲林楚茵批顏寬恒政商樂園違建厚顏無恥。（圖／翻攝林楚茵臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

前台中市新聞局局長卓冠廷日前爆料，台中市第二選區立委參選人顏寬恒與其家族在龍井區的豪宅疑似違建，但顏寬恒對此表示毫無所悉，民進黨立委林楚茵25日批評，恐怕是因為占用的國有地太多了，「這種土皇帝式的圈地，根本只能送他四個字，厚『顏』無恥」。

林楚茵透過臉書批評，顏寬恒竟然以「毫無所悉、無從回應」，來回應顏家招待所侵佔國有地，顏氏王朝恐怕占用的國有地太多，一時想不起來南屯政商樂園也有兩塊，「不是厚顏無恥、就是無法無天」。

林楚茵強調，「經過楚茵向國有財產署查證，顏家南屯817政商樂園的後門，確實占用了共134平方公尺的國有地」。一般人買地蓋房子都會先進行鑑界，只有「在地為王」的顏家，可以「無法無天」直接把後門蓋在國有地上。

林楚茵質疑，面對這種上百平方公尺的誤差，顏寬恒竟然「毫無所悉」？這種土皇帝式的圈地，根本只能送他四個字：厚「顏」無恥。

她批評，如果連你家招待所侵佔國有地都能「毫無所悉」，民眾選你當立委，還要指望你「知悉」什麼事？還是顏家根本把中二選民當塑膠？「講Ｘ話的回應，無法掩蓋貪婪的顏家致富之路」。

▼林楚茵批顏寬恒政商樂園違建厚顏無恥。（圖／翻攝林楚茵臉書）

▲▼林楚茵批顏寬恒政商樂園違建厚顏無恥。（圖／翻攝林楚茵臉書）

▲▼林楚茵批顏寬恒政商樂園違建厚顏無恥。（圖／翻攝林楚茵臉書）

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