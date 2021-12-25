小鮮肉連送21天咖啡「今天是卡布奇諾」！OL心動了　網揪這點藏愛

▲原PO收到男同事給的咖啡。（示意圖／pakutaso）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，前陣子部門來了一名剛畢業的男同事，身材高挑五官深邃，簡直是辦公室的春雨，某天早上男同事笑著對她說「買一送一喝不完，咖啡請妳幫忙喝」，之後的每一天上班都有咖啡可以喝，男同事還會在瓶子上寫字，結果第21天沒有收到咖啡，她心中頓時感到失望，才發現自己中計了。

原PO在Dcard上發文，日前新來的男同事某天拿著一瓶咖啡，表示買一送一太多喝不完，之後的每一天她都收到咖啡，上面還會寫上笑話或是鼓勵的話語，由於兩人的工作內容很像，對方常會找她問問題，互動也因次變得頻繁，「漸漸習慣他每天送上來的一杯，更期待瓶子上今天又寫了些什麼」。

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前天（23日）到公司後，得知男同事請假，她內心有些失落，下班後到超商買了一樣的咖啡，發現根本沒有買一送一，她想起有個心理學，21天可以養成一個習慣，而23日剛好就是第21天，原PO開始期待，「有沒有機會今年不用自己跨年」。

▲男同事會在咖啡上寫字。（圖／翻攝自Dcard）

隔天，原PO特別打扮，穿著裙子並挑了最喜歡的口紅，一如往常，她又收到咖啡，男同事還笑著說「今天看起來好像不太一樣，今天是卡布奇諾」，她內心小鹿亂撞，不明白為何男同事要強調今天是卡布奇諾，「是有什麼特別的意思我沒有讀懂嗎？」

貼文一出，網友們熱議，「為什麼怎麼看都是故意在第21天不來」、「坐等在一起」、「好久沒看到這種怦然心動的文了」、「這個很像偶像劇才會有的情節欸」、「你被制約了，但挺甜」。底下還有人截圖分享卡布奇諾的含意，「卡布奇諾在英文是I Love You，甜中帶苦，卻又始終如一的味道懷著忠實的真心，不會變心的等待」，不少網友也敲碗想知道後續發展。