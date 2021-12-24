夫下跪自首「偷吃酒家女」　婆婆還幫求情：他有桃花劫！人妻傻眼

▲老公偷吃酒家女下跪自首。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者施怡妏／綜合報導

交往8年，踏入婚姻半年就分開了！一名女網友表示，跟男友聚少離多，但感情一直都很甜蜜，沒想到結婚2個月後她就後悔了，前夫加入宗教團體，整個人像著魔一樣怪裡怪氣，某天突然跟她說和酒家女上床，希望她可以原諒，就連婆婆也幫兒子說話，於是就簽字離婚了，直到現在想起仍覺得荒唐。

「我第一段婚姻僅維持6個月就離婚了...」原PO在Dcard上發文，前夫跟自己都是工作狂，聚少離多，但感情一直都很穩定，也因此讓她下定決心，「今生非這人不嫁」，怎料婚後2個月就崩潰了，前夫加入了某個宗教團體，名字她連聽都沒聽過，而且全家人居然都一起加入了。

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走火入魔的前夫每天開口閉口都是師傅，睡前還要念天語，看到某些數字會大喊「師傅保佑阿！」完全變了一個人，看著這些怪異的行為，原PO試著帶前夫出去走走，但對方總喊累，想在家休息，「但如果是參加宗教的事情，馬上精神就來了！」

▲兩人的婚姻只維持半年。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

有次前夫下跪，自首自己跟酒家女上床，但強調只有用嘴巴，原PO當場傻住，「我不管你到哪個程度，我們只結婚半年為何會這樣？」前夫竟然回說「你明明說過外遇只要老實說，你都會原諒的！師傅也叫我老實說」。

最誇張的是，就連婆婆都替兒子說話，「你原諒他吧！他是我兒子啊！師傅有說他有桃花劫，我警告過他了！」這一切都讓她覺得荒唐，「我也是別人女兒啊」，於是兩人就離婚了，「我到現在都覺得我們婚姻是一場鬧劇」。

貼文一出，網友們回應，「老實說我覺得能被宗教洗腦，代表他心智很薄弱」、「妳誤會大了，是那個宗教拯救了妳，趕快致贈一筆感謝師父救妳離開，妳以為他沒加那個宗教就不會去給酒家女口交啊？會亂搞就是會亂搞好嗎」、「傻眼，趕快離開是好事」。