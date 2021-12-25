　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

耶誕前夕新增確診破紀錄！巴黎遊客依舊熱絡　街道瀰漫假期喜悅

▲▼2021年巴黎的聖誕假期。（圖／路透）

▲巴黎的聖誕假期街景。（圖／路透，下同）

中央社

耶誕節前夕，巴黎好天氣，市中心人潮絡繹不絕，購物中心更是摩肩接踵，與緊張疫情大相徑庭。民眾向中央社表示擔心疫情，口罩、疫苗、檢測則是安心團聚的必備工具。

耶誕節即將到來，法國在一週前已開始了耶誕連假。公共健康局（Santé publique France）昨天宣布，法國過去24小時新增確診案例為9萬1608人，打破疫情以來最高紀錄。

▲▼2021年巴黎的聖誕假期。（圖／路透）

然而和飆高的確診人數與緊張疫情相反，巴黎街道瀰漫著假期的喜悅，商家目前照常營業，耶誕市集也有不少法國各地民眾與歐洲觀光客，氣氛活絡。

23日這天，一掃前一天0度嚴寒，巴黎下午陽光普照。巴黎市政府（Hôtel de Ville）前廣場的耶誕市集門庭若市，市政府布置的美麗耶誕裝飾以及背後若隱若現的奧運五環標誌引來民眾爭相合照。廣場上的旋轉木馬、兒童攀岩牆與大型滑梯皆出現人龍，家長帶著孩子在隊伍中耐心等候。

▲▼2021年巴黎的聖誕假期。（圖／路透）

耶誕節為西方團圓過年的日子，法國人耶誕夜前通常會回老家，和父母家人一起度過，並走訪親朋友好。

來自南特（Nantes）的學生薩卡里（Zacari）告訴中央社，耶誕節前，很多人出門，也帶著孩子活動。民眾都盡可能享受好時光，但同時保持警惕。

▲▼2021年巴黎的聖誕假期。（圖／路透）

提到今年過節，薩卡里說全家都已接種，因此家裡不會有太多改變，但只要出門，就會比以往更注意。

受訪學生麥耶（Maëlle）假期來巴黎旅遊，她表示，今年耶誕節和往常不一樣，人會比較少，還是會拜訪親戚，但只會拜訪爺爺奶奶。「我已經完整注射疫苗，剛打了第3劑，也會戴好口罩、用酒精，但還是很擔心會感染親友」。

帶著女兒、孫子出來透氣的達博（Darbe）住在巴黎，說今年聚會人數會因疫情縮減，他苦笑告訴記者，很擔心疫情，「希望疫情就此打住，有結束的一天」。

▲▼2021年巴黎的聖誕假期。（圖／路透）

巴黎市中心的「巴黎大堂」（Les Halles）為當地人的購物首選，人潮湧動，中庭架起一棵3層樓高的耶誕樹，燦爛耀眼，彷彿不願巴黎籠罩在疫情的陰影之下。

耶誕節前夕最忙的，除了商家外，便是藥局。為消化希望在返鄉前測試病毒的民眾，巴黎市政府在人流處搭起棚屋，設置臨時快速抗原檢測站，15分鐘便可由手機或電子信箱收到報告。

來自中部克雷斯省（Creuse）的接案設計師蘇菲（Sophie）就表示，很擔心自己可能把病毒帶給家中長輩，所以會在明天返鄉前去排隊檢測。

▲▼2021年巴黎的聖誕假期。（圖／路透）

蘇菲表示，今年團聚應該不會親吻親友，而是保持一點距離擁抱。但她認為，即使再小心也和現在沒什麼差別，因為「我們還是會待在同一空間，而且從幾週前開始，巴黎民眾也都沒有保持距離，所以疫情應該不會再更嚴重了」。

談到抗疫措施，蘇菲認為剝奪了自由，但也沒有其他解方。她坦言能理解拒打疫苗的原因，是由於健康因素，不曉得會帶來什麼副作用，而她接種只是為了能自由活動。

薩卡里和達博則認為政府已經盡力抗疫了，但民眾也很希望生活能早日回歸正常。

▲▼2021年巴黎的聖誕假期。（圖／路透）

Omicron變異株席捲歐洲，法國公共健康局表示，昨天9萬多人確診，創下疫情以來的單日最高確診人數，超越去年11月初的8萬6852名新增病例。

COVID-19諮詢機構科學委員會（Le conseil scientifique）成員蓋林（Olivier Guérin）擔心，1月初假期結束後，每日將有上萬人確診請假，恐怕會「導致讓社會運作的關鍵產業出現問題，包括食品通路、安全、能源、運輸、通訊與公衛」。

►運動穿這件就贏了！

ET快訊
快訊／聖誕老人來了！今晚10:41「通過台北」照片曝光
蔡英文提議「寒暑假不要太長」！小學師怒揭3真相：實在可笑
「待轉大富翁」鎖定新北耶誕城！2人拆號誌遭壓制　1人對警比中
男半裸「性侵母山羊」致死！　判關6年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

耶誕前夕新增確診破紀錄！巴黎遊客依舊熱絡　街道瀰漫假期喜悅

白宮：美國31日起解除非洲8國外籍旅客入境禁令

幫醫學院兒子打掃房間！55歲媽離奇「從6樓墜落亡」　恐怖影曝光

快訊／聖誕老人來了！今晚10:41「通過台北」照片曝光

美3大4小陳屍家中床上！死因竟都是中毒　2大原因曝光

朴槿惠出獄後晚境淒涼　沒退休金、沒房子、健康一團糟

網美哺乳痛到受不了！求老公幫忙「吸出來」　他曝：味道真的甜

噁心愛滋獸父！他「明知故犯」3次性侵8歲女兒　女童檢測結果出爐

普丁預言：中國30年內超越美國　成為全球領先經濟體

球鞋有「異物竄動」爬出巨型獵人蛛　媽崩潰勸世：穿之前記得檢查

李妍瑾曝14年前被彈頭約泡湯「強壓床亂摸」　怒嗆「出來對質」他道歉求原諒：我有小孩

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

失業男闖超商大喊「我要搶劫！」　店員忙結帳...他排隊3分鐘求報警

雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

瑪莎3惡少反告被打男大生傷害罪　宋媽媽怒：這種人可教化？

騎士「緊跟縫隙」想超600萬豪車　抓到彎道機會！結果逆向撞上小黃

不冷？大馬降雨「神主牌泡水裡」　地基主發○○聲！配音戳中笑點

汪小菲再被拍「帶25歲妹回家」！ 大S發聲「都過去了」祝福前夫

黑汪困擾！拍照永遠沒有臉　網求解：到底正還反面啦XD

耶誕前夕新增確診破紀錄！巴黎遊客依舊熱絡　街道瀰漫假期喜悅

白宮：美國31日起解除非洲8國外籍旅客入境禁令

幫醫學院兒子打掃房間！55歲媽離奇「從6樓墜落亡」　恐怖影曝光

快訊／聖誕老人來了！今晚10:41「通過台北」照片曝光

美3大4小陳屍家中床上！死因竟都是中毒　2大原因曝光

朴槿惠出獄後晚境淒涼　沒退休金、沒房子、健康一團糟

網美哺乳痛到受不了！求老公幫忙「吸出來」　他曝：味道真的甜

噁心愛滋獸父！他「明知故犯」3次性侵8歲女兒　女童檢測結果出爐

普丁預言：中國30年內超越美國　成為全球領先經濟體

球鞋有「異物竄動」爬出巨型獵人蛛　媽崩潰勸世：穿之前記得檢查

台啤英熊籃波無預警離台？　小腿肌肉撕裂傷返國治療

昔網咖之王「戰略高手」走過21年！北市忠孝店熄燈　成時代眼淚

又是球棒隊！新竹黑衣男「猛砸水肥車」…23秒光速落跑網看傻

耶誕前夕新增確診破紀錄！巴黎遊客依舊熱絡　街道瀰漫假期喜悅

白宮：美國31日起解除非洲8國外籍旅客入境禁令

國一生幫拾荒婦撿掉落紙　離開前還點頭致意　感動影片曝光

女子高鐵車廂大哭「救救我爸」　服務員秒遞茶＋跪地擦淚安慰

幫醫學院兒子打掃房間！55歲媽離奇「從6樓墜落亡」　恐怖影曝光

Matzka無預警推新單曲　驚見「天團成員」驚喜跨刀！

琳誼隔4個月光速發片　跨年忙趕場「禦寒秘密武器」曝光

柴繞閃亮星星燈變「另類聖誕樹」　飼主以雞腿誘惑...柴無奈：我忍！

國際熱門新聞

聖誕老人到！今晚10:41通過台北

被風箏捲到12m空中　男驚悚受困60秒

美3大4小陳屍家中　2大原因曝光

幫醫學院兒打掃房間！55歲媽從6樓墜落

60歲阿伯半裸「性侵母山羊」致死

網美哺乳痛爆　老公幫忙吸：味道真甜

沒退休金　朴槿惠出獄後晚境淒涼

噁心愛滋獸父！他「明知故犯」性侵8歲女兒

人類拉拔長大　猩猩野放遭同類打死

好萊塢影帝自爆有性成癮　曾與學生上床

金正恩傳為「新歡」精盡人衰　頻訪豪宅工地

白宮：31日起解除非洲8國入境禁令

馬斯克再潑元宇宙冷水　「誰想把螢幕整天綁臉上」

猴群報復摔死250狗　嫌犯抓到了

更多熱門

相關新聞

白宮：31日起解除非洲8國入境禁令

白宮：31日起解除非洲8國入境禁令

白宮發言人穆尼奧斯表示，美國政府將自31日起取消對8個非洲南部國家實施的旅行限制。華府11月鑑於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株快速傳播而祭出限令。

「這國」強制5歲以上國民接種新冠疫苗

「這國」強制5歲以上國民接種新冠疫苗

南韓搶買輝瑞「口服藥」30萬份

南韓搶買輝瑞「口服藥」30萬份

嚴防破口！「7+7居檢」注意事項曝　蘇家彬：比照防疫旅宿

嚴防破口！「7+7居檢」注意事項曝　蘇家彬：比照防疫旅宿

西安封城！陸疫情擴散5省6市　陳時中回應

西安封城！陸疫情擴散5省6市　陳時中回應

關鍵字：

巴黎新冠肺炎世界疫情

讀者迴響

熱門新聞

聖誕老人到！今晚10:41通過台北

王力宏暫退演藝圈大轉行？　全資100%持股入主新事業

福原愛爆元旦宣布再婚！日媒酸「搶人老公扶正」被曝動向

豆瓣台劇排行《華燈初上》排第6

疫情海嘯下....王品董座：正職員工發0.5個月特別獎金

最尷尬姓氏第一名　女生都害羞了

背包中找到血腥獅頭　震撼畫面曝光

蔡英文稱寒暑假太長！小學師怒揭3真相

快訊／汪小菲帶25歲妹回家！　大S親發聲

「藝人嫖客花名冊」瘋傳！狗仔揭：很大的未爆彈

愛女生前遭性侵！父為討公道動私刑打死他

12星座男「想娶你」的舉動！

王力宏墜神壇！大咖表叔說話了

門外尿尿湧螞蟻！26男手沾一舔嚇壞

瑪莎惡少把男大生打重傷！竟反告傷害：他也有動手

更多

最夯影音

更多
李妍瑾曝14年前被彈頭約泡湯「強壓床亂摸」　怒嗆「出來對質」他道歉求原諒：我有小孩

李妍瑾曝14年前被彈頭約泡湯「強壓床亂摸」　怒嗆「出來對質」他道歉求原諒：我有小孩
貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

失業男闖超商大喊「我要搶劫！」　店員忙結帳...他排隊3分鐘求報警

失業男闖超商大喊「我要搶劫！」　店員忙結帳...他排隊3分鐘求報警

雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒

雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面