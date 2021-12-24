新冠搶藥大作戰！南韓搶買輝瑞「口服藥」30萬份　拼明年1月底引進

▲輝瑞藥廠研發的新冠口服藥物「Paxlovid」。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國食品藥品監督管理局（FDA）先後通過輝瑞藥廠（Pfizer）研發的新冠口服藥物「Paxlovid」、默克藥廠（默沙東，Merk）研發的新冠口服藥物「Molnupiravir」（莫納皮拉韋）緊急批准。對此，南韓國務總理金富謙今（24）日表示，在與輝瑞協商簽約採購已進入最後協商階段，未來將購入30萬人份，並盡量趕在明年1月底前引進。

根據《韓聯社》，先前南韓政府曾計畫將購入20萬人份的Molnupiravir（默克藥廠）、7萬人份的Paxlovid（輝瑞）等新冠口服藥物，不過隨著11月所公開的Molnupiravir臨床數據不如預期，僅能降低重症住院、死亡30%的風險，導致各國政府減少採買意願，法國成為第1個公開宣佈取消訂單的國家，至於南韓則是將原本預計購買的7萬人份的Paxlovid，一口氣增加至可望增加30萬人分以上。

金富謙表示，目前南韓政府與輝瑞藥廠的採購簽約談判已進入最終階段，一旦南韓食品醫藥品安全處批准緊急使用申請、確定完成簽約，將會向民眾報告。報導指出，自從美國FDA批准輝瑞藥廠的Paxlovid緊急使用後，南韓便推動購買16萬人份輝瑞新冠口服藥物Paxlovid的方案。

至於是否批准通過新冠口服藥物的國內緊急使用授權，南韓防疫當局最快將於下周前做出決定。

根據韓媒《朝鮮日報》，先前南韓政府在默克藥廠結束臨床實驗、公佈臨床數據前，曾與默克藥廠簽約購買20萬人份的Molnupiravir，不過隨著數據顯示防護效能不如預期，加上南韓預防接種應對促進團接種計畫班長金基南（김기남）透露，政府簽約時是基於「美國FDA、南韓食藥處批准緊急使用授權」為條件，因此一旦少了前述條件，政府可取消與默克藥廠的採購簽約。

據悉，輝瑞藥廠研發的新冠口服藥物「Paxlovid」預防高風險患者重症住院、死亡上能降低近90%的風險。

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