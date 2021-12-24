快訊／前公懲會委員長石木欽懲戒案　判罰月俸一年約354萬餘元

▲石木欽懲戒案出爐。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

前公務員懲戒委員會委員長石木欽因涉及不當飲宴，遭監察院提出彈劾後，移送懲戒法院職務法庭審理。全案於24日宣判，合議庭法官認為石木欽違規買賣股票，違失情節重大，判決罰款月俸1年。據了解，石木欽當時1年月俸約354萬餘元。

司法院調查指出，石木欽於1997年7月22日起至2014年6年20日之期間（分別擔任最高法院法官、庭長、台灣高等法院院長），涉嫌與富商翁茂鍾就訴訟案件提供法律意見，於相關案件繫屬中多次宴飲及不當往來，嚴重違反法官倫理，傷害司法形象。石木欽火速請辭，但仍遭司法院移送監察院議處，監察院提出彈劾後，將本案送回懲戒法院職務法庭審理。

案件進入職務法庭後，審理過程一波三折。本案於6月間首度開庭審理後，監察院先是質疑合議庭法官從未傳喚石木欽出庭，心證已有偏頗，因此聲請法官迴避；但最後遭到駁回，案件在8月間進行實質審理。審判過程的高潮在於傳喚翁茂鍾出庭作證，原訂9月間傳喚，但又傳出他心臟開刀休養，一直到11月間才進行訊問。而翁茂鍾作證的結果，也認為這都是單純的朋友交往，日常的相約「都是吃飯、話家常，不可能在與多人吃飯時討論案情。」

最後是11月底的言詞辯論庭，合議庭邀請關係機關司法院陳述，司法院代表人、人事處長陳美彤陳述時，提到「希望透過本案判決看到司法的自省與負責。」審判長吳景源隨即回應「要為有罪判決才算嗎？」陳美彤立刻澄清，司法院是希望強化法官的職務監督，會尊重合議庭的判決，並非下「指導棋」。另外律師也質疑監委王美玉、高涌誠等人違反程序規定，在換屆的新監委尚未進入狀況下，冒然提案、矇騙其他監委，通過石木欽的彈劾案，讓人懷疑監察院是否另有目的，為彈劾而彈劾。