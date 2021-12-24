與前台南縣議長吳健保等人盜採砂石　前議員李全富判刑定讞

▲前台南縣議長吳健保涉及的曾文溪盜採砂石案，判刑定讞。（圖／記者林悅翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

前台南縣議長吳健保，與前台南市議長李全教的胞弟、前議員李全富，涉及曾文溪盜採砂石案。更三審將吳健保判處有期徒刑3年、褫奪公權1年，李全富遭判刑1年8月，吳健保未上訴先行定讞，至於李全富上訴後，最高法院24日駁回上訴定讞。

吳健保因涉及「雨刷集團」職棒假球案件，2014年被高等法院以恐嚇、詐欺等罪各判刑3年2月、2年3月確定，原定隔月執行，但他卻潛逃菲律賓4年多，直到2019年1月初才被逮捕，並透過司法互助將他引渡回台。最高法院去年裁定他須服刑10年定讞。

至於李全教的胞弟李全富，名聲雖然沒有官司纏身的哥哥李全教有名，但他也自1998年起，多次當選台南縣議員，本案就是他卸任前爆發的弊案。檢調單位查出，水利署第六河川局2004年3月間辦理曾文溪北勢洲橋至二溪橋河段疏浚工程，當時經營營造公司的現任議員李全富，找了當時的議長吳健保等人合作承包工程，2人各出資1650萬元承包，以圍標方式由借牌的富欣企業社得標。

不僅圍標，李全富更利用夜間、假日超挖土石，盜取深層卵礫石及純砂運出販售，還行賄河川局官員，估計不法獲利超過2億多元。檢調單位於2004年間大舉搜索，2人一度遭羈押，最後檢方將2人提起公訴。

案件纏訟多年，全案於去年更三審宣判，依照《刑事妥速審判法》規定減刑，改判有期徒刑3年、褫奪公權1年；另外李全富遭判刑1年8月。吳健保因假球案已遭判刑定讞、入監服刑，故未提出上訴，先行定讞；至於李全富提出上訴後，最高法院也駁回上訴定讞。