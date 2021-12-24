李善植／超過30元就賄選　二十年前的查賄標準還準嗎

▲選舉期間，候選人送的物品或請吃的食物，到底構不構成賄選？選情瞬息萬變，檢警調於選前的一個搜索、傳喚、拘提行動等，都可能左右選舉結果。（圖／記者李毓康攝）

每到選舉期間，候選人送的物品或請吃的食物，到底構不構成賄選？向來都是爭論不休的議題。

由於《公職人員選舉罷免法》未定義交付多少價值的物品算賄選，法院實務只好就具體個案逐一判斷行賄者交付之賄賂或不正利益，是否係約使投票權人行使或不行使投票權之對價。換句話說，如果行賄者所交付之賄賂或不正利益，其價值可能會影響投票權人之決定時，就會構成賄選；反之，則不會構成。

不過，法院固然可依具體個案情節判斷是否構成賄選，但執掌查察賄選的偵查機關可就不同了。個人以為，法務部須適時訂定一個客觀的查賄標準，供候選人及檢調辦案遵循。因為選情瞬息萬變，檢警調於選前的一個搜索、傳喚、拘提行動等，動見觀瞻，都可能左右選舉結果。若沒有一個明確的查賄基準，就容易產生「提供炒米粉遭約談，發便當卻沒事」的爭議。

過去，法務部為了讓檢察官有一個較明確的查賄基準，曾於民國90年間以函文明示，「以介紹候選人為內容之單純文宣品，或以文宣附著於價值30元以下之單一宣傳物品，如：原子筆、鑰匙圈、打火機、小型面紙包、家用農民曆、便帽等，依當今社會大眾觀念，尚不足以動搖或影響有投票權人之投票意向，僅係候選人主觀上作為加深選民對其印象用，尚難認涉有賄選罪嫌。」因此，物品價值是否超過30元，就成為檢調機關立案偵查的衡量標準。

但二十年過去了，物價上漲、民眾價值觀改變，基本工資都調漲十幾次了，法務部提出的30元查賄標準卻從未變動，導致檢調選舉查察作為可能與現實社會觀念脫節，更可能造成不同檢調主觀的認知不同而有辦案上的差別待遇。

實務上不乏發生，部分檢察官以法務部30元的標準作為查賄的依據，其他檢察官卻以現今社會可接受的行情（遠大於30元）作不發動偵查的考量。因此，建議法務部應迅速訂定一個明確的查賄金額標準，並定期檢討調整，也要直接明示該金額是成本價還是市價，避免陷候選人於不義，同時造成人民對司法的不信任。

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●李善植，臺中市政府法制局長，台灣司法人權進步協會榮譽會員，曾任檢察官、法官。以上言論不代表本公司立場。