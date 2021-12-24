　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

李善植／超過30元就賄選　二十年前的查賄標準還準嗎

▲▼2020高雄市長罷免案投票日,民眾踴躍投票,選務人員,投票,選舉,民主,投票所,選票,選務,地方自治,間接民權,公投,票匭,政治,針對發燒民眾規劃的防疫專用圈票處。（圖／記者李毓康攝）

▲選舉期間，候選人送的物品或請吃的食物，到底構不構成賄選？選情瞬息萬變，檢警調於選前的一個搜索、傳喚、拘提行動等，都可能左右選舉結果。（圖／記者李毓康攝）

每到選舉期間，候選人送的物品或請吃的食物，到底構不構成賄選？向來都是爭論不休的議題。

由於《公職人員選舉罷免法》未定義交付多少價值的物品算賄選，法院實務只好就具體個案逐一判斷行賄者交付之賄賂或不正利益，是否係約使投票權人行使或不行使投票權之對價。換句話說，如果行賄者所交付之賄賂或不正利益，其價值可能會影響投票權人之決定時，就會構成賄選；反之，則不會構成。

不過，法院固然可依具體個案情節判斷是否構成賄選，但執掌查察賄選的偵查機關可就不同了。個人以為，法務部須適時訂定一個客觀的查賄標準，供候選人及檢調辦案遵循。因為選情瞬息萬變，檢警調於選前的一個搜索、傳喚、拘提行動等，動見觀瞻，都可能左右選舉結果。若沒有一個明確的查賄基準，就容易產生「提供炒米粉遭約談，發便當卻沒事」的爭議。

過去，法務部為了讓檢察官有一個較明確的查賄基準，曾於民國90年間以函文明示，「以介紹候選人為內容之單純文宣品，或以文宣附著於價值30元以下之單一宣傳物品，如：原子筆、鑰匙圈、打火機、小型面紙包、家用農民曆、便帽等，依當今社會大眾觀念，尚不足以動搖或影響有投票權人之投票意向，僅係候選人主觀上作為加深選民對其印象用，尚難認涉有賄選罪嫌。」因此，物品價值是否超過30元，就成為檢調機關立案偵查的衡量標準。

但二十年過去了，物價上漲、民眾價值觀改變，基本工資都調漲十幾次了，法務部提出的30元查賄標準卻從未變動，導致檢調選舉查察作為可能與現實社會觀念脫節，更可能造成不同檢調主觀的認知不同而有辦案上的差別待遇。

實務上不乏發生，部分檢察官以法務部30元的標準作為查賄的依據，其他檢察官卻以現今社會可接受的行情（遠大於30元）作不發動偵查的考量。因此，建議法務部應迅速訂定一個明確的查賄金額標準，並定期檢討調整，也要直接明示該金額是成本價還是市價，避免陷候選人於不義，同時造成人民對司法的不信任。

好文推薦

李善植／網購標錯價該認賠出貨嗎

李善植／善用調解合法延長告訴期間

李善植／網購商品的7天猶豫期非試用期

▲▼李善植●李善植，臺中市政府法制局長，台灣司法人權進步協會榮譽會員，曾任檢察官、法官。以上言論不代表本公司立場

►運動穿這件就贏了！

ET快訊
女友前腳才走...百萬年薪男性侵她13歲女兒
快訊／瑪莎惡少「反告男大生傷害」！　結果出爐
快訊／大魔王壓境！一週定序37例境外「23例Omicron占
快訊／再增11例Omicron侵台！　來自5國「英美最多」
快訊／富邦悍將教練團完整公布　陳金鋒執掌二軍兵符
中研院疏失釀「實驗室染疫」　指揮中心重罰15萬元
快訊／大暴增！　今+20例境外移入
LIVE／第三劑今起全民開放　陳時中最新說明
汪小菲爆新歡！起底25歲女星有「超狂細腰」　大S祝福疑藏玄機
快訊／日統客運不停駛了！公總局長狂鼓勵董事長：你很偉大
獨／彈頭道歉陳建州、李妍瑾「都是我的錯」：身為人父，我深深致
李妍瑾狂打臉　彈頭4度認錯：請原諒，我有家人孩子

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

送洗衣精遭控涉賄選！顏寬恒：感謝側翼宣傳　低成本用來洗髒水

藍營質疑林靜儀「請吃米其林肉圓」　他：根本打臉顏寬恒

檢調查顏寬恒造勢餐會　林靜儀：解除民眾疑慮是很必要的事

造勢餐會「太豐盛」遭檢警調查　顏寬恒：大陣仗闖里民家欺人太甚

徐弘儒／打假訊息妙招：存疑、查察、勿亂傳

前新北市議員張晉婷遭控以「座談會」賄選　無罪確定

李善植／超過30元就賄選　二十年前的查賄標準還準嗎

梁維珊／【王力宏婚變】雙重國籍者的離婚官司怎麼打

雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

聲林之王3_EP04_ PROMO自創曲大展個人魅力 老師們讚嘆不已

李佳穎40歲不急嫁「等想受孕的時候」　不害怕踏入婚姻「什麼大風大浪沒見過」

對向車路口未讓直行！左轉竄出　駕駛閃避不及...直接衝撞早餐店

屁孩騎「改管機車」緊貼轎車後方　一路按喇叭逼車...網：在吸尾流？

女29歲檢查出肺癌七天術後紀錄　她呼籲：要做「低劑量電腦斷層」

黑人陳建州挨批「兄弟出事逃超快」　發聲點名彈頭！「大家都遍體鱗傷」

完結篇？李靚蕾又發文「到此為止」　王力宏重生路上「會支持和協助他」

大隊接力剛接棒直接「領先一圈」　帥氣翻筋斗滾完秒衝刺還得第2名

李善植／超過30元就賄選　二十年前的查賄標準還準嗎

梁維珊／【王力宏婚變】雙重國籍者的離婚官司怎麼打

北京也在內！西安5省6市全封城　陳時中：2天採檢一次相信能控制

「2025雙北世壯運」邀全民動起來　分享影片抽大獎

綠營再提「逕付二讀」強推竹竹合　林為洲批民進黨：愧對黨名！

翁山蘇姬入獄近1年　緬甸軍頭宣布2023年8月將辦全國大選

青少年BNT即起可到醫療院所「家長陪同施打」

西安封城波及　比亞迪坦承：對生產有影響「正積極協調」

林口善心企業董事長　長期低調捐款幫助林口弱勢族群

自告奮勇接富邦二軍教頭　陳金鋒：人生就是要接受挑戰

MKBHD評選2021智慧型手機！「9獎項」蘋果、三星不分軒輊　年度最佳是它

玻璃瓶蓋超難轉開！她意外發現「這1物」能輕易開罐樂了

法律熱門新聞

劉彥君／生前贈與繼承人算遺產嗎

梁維珊／王力宏離婚官司怎麼打

李善植／超過30元就算賄選嗎

5男關一起　牢房竟變炮房

城仲模：與王令麟共同催生　法官助理、檢察事務官修法

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

給說法／放高利貸屬於重利罪嗎

告訴6月期限　法界：過了就GG

給說法／沒發現撞車就不算肇逃嗎

劉彥君／地上權住宅知多少

陳水扁及涉貪司法官律師執照遭廢止

李善植／和解書有法律效力嗎

給說法／借車出事，車主要賠嗎

騎單車酒測超標　法界：罰300以上

更多熱門

相關新聞

梁維珊／王力宏離婚官司怎麼打

梁維珊／王力宏離婚官司怎麼打

王力宏與李靚蕾間的家事事件，成為今年底華人圈最大的演藝圈新聞。假設王力宏與李靚蕾同時具有台灣與美國國籍，那兩位在離婚之後，針對未成年子女親權、會面交往及夫妻財產的分配，會面臨什麼法律爭議呢？

吳健保李全富盜採砂石案　判刑定讞

吳健保李全富盜採砂石案　判刑定讞

石木欽案　多罹於時效不予懲戒

石木欽案　多罹於時效不予懲戒

快訊／石木欽案　判罰月俸1年約353萬餘元

快訊／石木欽案　判罰月俸1年約353萬餘元

無罪遭撤銷　林榮錦聲明：尊重但遺憾

無罪遭撤銷　林榮錦聲明：尊重但遺憾

關鍵字：

法律司改人權李善植賄選選舉公職人員選罷法

讀者迴響

熱門新聞

快訊／汪小菲帶25歲妹回家！　大S親發聲

「藝人嫖客花名冊」瘋傳！狗仔揭：很大的未爆彈

愛女生前遭性侵！父為討公道動私刑打死他

唐綺陽警告聖誕節2星象變化「負能量爆棚」：會壓垮生活

李妍瑾凌晨1036字還原「彈頭強壓摸胸」現場

李妍瑾直播爆走「扯到周杰倫」曝溫泉事件叫囂彈頭

「神秘光球」37秒飛越西港被拍到

彈頭秒回李妍瑾！認了指控「我當時妹太多」：深深地道歉

王力宏早洩自戀人格！為李靚蕾訂製生日蛋糕「主角全是自己」

林俊傑遭曖昧點名氣炸　網友再曝「4私密截圖」

被約泡湯不喜歡為何還去？李妍瑾說

「人妻女神」驚爆賣淫！狗仔4線索指出身分

李妍瑾凌晨大崩潰！又扯出「熱戀大咖男星」

王力宏出道被傳同性戀　他曝掩蓋1事

李靚蕾舊衣穿4年「耳環戴16年」打臉拜金說

更多

最夯影音

更多
雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒

雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒
消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

聲林之王3_EP04_ PROMO自創曲大展個人魅力 老師們讚嘆不已

聲林之王3_EP04_ PROMO自創曲大展個人魅力 老師們讚嘆不已

李佳穎40歲不急嫁「等想受孕的時候」　不害怕踏入婚姻「什麼大風大浪沒見過」

李佳穎40歲不急嫁「等想受孕的時候」　不害怕踏入婚姻「什麼大風大浪沒見過」

對向車路口未讓直行！左轉竄出　駕駛閃避不及...直接衝撞早餐店

對向車路口未讓直行！左轉竄出　駕駛閃避不及...直接衝撞早餐店

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面