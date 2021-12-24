　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

石木欽懲戒案多因時效不予懲戒　僅因違規買賣股票判罰款

▲▼懲戒法院書記官長林玉苹，說明石木欽案判決理由。（圖／記者吳銘峯攝）

▲懲戒法院書記官長林玉苹，說明石木欽案判決理由。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

前公務員懲戒委員會委員長石木欽因涉及不當飲宴、買賣股票等相關案件，24日遭職務法庭判決罰款1年月俸。職務法庭僅認定他在2008年間透過妻兒名義購買的股票，直到2015年間才賣出，期間剛好遇到當事人案件於法院審理期間，因此違法。至於其他行為，大多罹於10年追懲時效，因此不予議處。

在司法院的調查中，認為石木欽於1997年7月22日起至2014年6年20日之期間（分別擔任最高法院法官、庭長、台灣高等法院院長），涉嫌與富商翁茂鍾就訴訟案件提供法律意見，於相關案件繫屬中多次宴飲及不當往來，嚴重違反法官倫理，傷害司法形象。

而全案經過職務法庭調查後，認為石木欽在2008年間，由他的妻子透過兒子名義購買佳和集團旗下聯亞光電未上市股票100張，一直到2015、2016年間陸續賣出。期間剛好遇到翁茂鍾因涉及《證券交易法》等相關案件在法院審理期間，這違反了《法官倫理規範》《法官社交理財處理事項》相關規定，情節重大，予以懲戒。

另外職務法庭補充，因石木欽的行為適用於舊《公務員懲戒法》規定，依照舊法規定，若是對他處以最重的撤職或免職，都有違比例原則；另外新法中規定的免除法官職務轉任他職、剝奪退休金退養金等處分，石木欽都不適用。最後合議庭綜合相關因素後，在適用法規懲戒處分有限的情形下，僅能對此買賣股票的違失行為，處以法定最重的罰款處分，罰款月俸1年。據了解，石木欽退休前月俸29萬餘元，罰款月俸1年約罰款354萬餘元。

此外，懲戒法庭也查出，石木欽從1997年起有6次與翁茂鍾飲宴並談及相關案件、2次進高等法院談相關案件，1999年間買賣佳和公司股票，2003年到2007年買賣怡安公司股票獲利行為，這幾項行為都因為超過10年追懲時效，故不予議處。

最後職務法庭也指出，石木欽與翁茂鍾為相識數十年的老友，期間有許多餐敘、球敘的機會，合議庭法官認為查無實證有違反相關規定的情事，不併入懲戒。

►BIODERMA卸妝神水激殺2.8折！

ET快訊
快訊／瑪莎惡少GG了！　2重罪起訴
曾幻想娶徐若瑄！　奎丁公開雙性戀性向「男女都可」
李靚蕾衣服穿4年！狠打臉拜金說　關穎曝她私聚穿搭
拍到了！汪小菲2度「深夜帶長髮妹回家」　再掀出軌疑雲
2爆乳妹摩鐵激戰3男！　桌上出現「這一根」慘了
國家文藝獎得主涉性侵　「19歲被害女」錄音檔曝光
26歲兒被警車撞成植物人！　單親媽吞敗：將再議聲請國賠
金正恩傳為「新歡」精盡人衰　憔悴老化樣貌曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

47《小魔女》動漫迷被匯後不理　19歲屁孩詐賣便宜福袋下場慘了

快訊／小擦撞竟把男大生打重傷！瑪莎惡少2重罪起訴

永和槍戰中彈主嫌出院　跛腳下車眼神呆滯狼狽樣曝光

與前台南縣議長吳健保等人盜採砂石　前議員李全富判刑定讞

警追毒犯「路口撞擊畫面曝」！26歲騎士成植物人　單親媽恐難求償

石木欽懲戒案多因時效不予懲戒　僅因違規買賣股票判罰款

北市10天「不斷電酒駕大執法」　前10名「熱區路段」曝光

2爆乳妹摩鐵激戰3男！不斷電狂趴搖落去　桌上「這一根」慘了

女友前腳才走...百萬年薪男性侵她13歲女　還嗆：吃飯錢誰給的

誤信網友是女生　周周被逼傳裸照殘遭性侵勒索4年

雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒

聲林之王3_EP04_ PROMO自創曲大展個人魅力 老師們讚嘆不已

李佳穎40歲不急嫁「等想受孕的時候」　不害怕踏入婚姻「什麼大風大浪沒見過」

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

對向車路口未讓直行！左轉竄出　駕駛閃避不及...直接衝撞早餐店

屁孩騎「改管機車」緊貼轎車後方　一路按喇叭逼車...網：在吸尾流？

女29歲檢查出肺癌七天術後紀錄　她呼籲：要做「低劑量電腦斷層」

黑人陳建州挨批「兄弟出事逃超快」　發聲點名彈頭！「大家都遍體鱗傷」

完結篇？李靚蕾又發文「到此為止」　王力宏重生路上「會支持和協助他」

徐若瑄老公心疼發聲：我會保護我的妻子　「不會再讓任何人傷害她」

47《小魔女》動漫迷被匯後不理　19歲屁孩詐賣便宜福袋下場慘了

快訊／小擦撞竟把男大生打重傷！瑪莎惡少2重罪起訴

永和槍戰中彈主嫌出院　跛腳下車眼神呆滯狼狽樣曝光

與前台南縣議長吳健保等人盜採砂石　前議員李全富判刑定讞

警追毒犯「路口撞擊畫面曝」！26歲騎士成植物人　單親媽恐難求償

石木欽懲戒案多因時效不予懲戒　僅因違規買賣股票判罰款

北市10天「不斷電酒駕大執法」　前10名「熱區路段」曝光

2爆乳妹摩鐵激戰3男！不斷電狂趴搖落去　桌上「這一根」慘了

女友前腳才走...百萬年薪男性侵她13歲女　還嗆：吃飯錢誰給的

誤信網友是女生　周周被逼傳裸照殘遭性侵勒索4年

與綠營關係生變？　柯文哲：不能講不對都打成中共同路人

47《小魔女》動漫迷被匯後不理　19歲屁孩詐賣便宜福袋下場慘了

老公借我用用看！書店藉「蕾宏之力」擺這些書...網全笑翻

柯文哲稱「第三劑一定要全面施打」　憂疫苗預約亂象再起

快訊／小擦撞竟把男大生打重傷！瑪莎惡少2重罪起訴

趙少康抓包小編上班偷看丁特　意外關注訴訟表態力挺：杜絕變相詐欺

五倍券消費前5大！　近4成民眾花在買3C用品

日籍富男友求婚「她懷孕卻怕了」！網曝2點三思：友逃回台酒店上班

可惜沒繳出代表作　黃恩賜尋求延續棒球生涯

大型比特犬住狗舍突然發獸性　五寶爸在孩子面前被恐怖撕咬慘死

社會熱門新聞

愛女生前遭性侵！父為討公道動私刑打死他

超商喊「搶劫」遭無視　他排隊3分鐘才搶到

女子獨睡自家騎樓下　慘遭陌生人路過性侵

24歲女騎士摔倒　遭砂石車輾過亡

高三男與少女嘿咻害懷孕　雙方達共識獲緩刑

快訊／高雄補習班大樓火警！警消灌救

驚爆性侵19歲少女　撒古流首度發聲回應

彈頭說的「王朝903女友」事件還原　閨蜜撕破臉輕生

15歲國中生講義氣　遭水泥灌頂活活淹死

高中生發文譏同學：東坡肉　害父母賠1萬

2爆乳妹摩鐵激戰3男　桌上「一根」慘了

即／台中瓦斯外洩　2棟公寓疏散23人

南警攔檢自小客車查獲K盤毒品

即／新北帥法官爆偷吃人妻　辭行政庭長職務

更多熱門

相關新聞

快訊／石木欽案　判罰月俸1年約353萬餘元

快訊／石木欽案　判罰月俸1年約353萬餘元

前公務員懲戒委員會委員長石木欽因涉及不當飲宴，遭監察院提出彈劾後，移送懲戒法院職務法庭審理。全案於24日宣判，合議庭法官認為石木欽違規買賣股票，違失情節重大，判決罰款月俸1年。據了解，石木欽當時一年月俸約354萬餘元。

無罪遭撤銷　林榮錦聲明：尊重但遺憾

無罪遭撤銷　林榮錦聲明：尊重但遺憾

林榮錦涉掏空東洋製藥30億　無罪判決撤銷

林榮錦涉掏空東洋製藥30億　無罪判決撤銷

中和縱火9死案　李國輝死刑再撤銷

中和縱火9死案　李國輝死刑再撤銷

人工受孕失敗　丈夫「滅種」判無罪

人工受孕失敗　丈夫「滅種」判無罪

關鍵字：

法律人權司法改革司改法官石木欽飲宴懲戒法院監察委員職務法庭

讀者迴響

熱門新聞

唐綺陽警告聖誕節2星象變化「負能量爆棚」：會壓垮生活

愛女生前遭性侵！父為討公道動私刑打死他

李妍瑾直播爆走「扯到周杰倫」曝溫泉事件叫囂彈頭

李妍瑾凌晨1036字還原「彈頭強壓摸胸」現場

「藝人嫖客花名冊」瘋傳！狗仔揭：很大的未爆彈

彈頭秒回李妍瑾！認了指控「我當時妹太多」：深深地道歉

「神秘光球」37秒飛越西港被拍到

王力宏早洩自戀人格！為李靚蕾訂製生日蛋糕「主角全是自己」

「人妻女神」驚爆賣淫！狗仔4線索指出身分

王力宏出道被傳同性戀　他曝掩蓋1事

被約泡湯不喜歡為何還去？李妍瑾說

李妍瑾凌晨大崩潰！又扯出「熱戀大咖男星」

李妍瑾限一天內道歉　彈頭今早發文：我其實懶得回應

徐若瑄夫妻「私下共識」曝光！　果斷決定為6歲兒做1件事

李靚蕾驚喜現身慶生！王力宏「2反應全場尷尬爆」

更多

最夯影音

更多
雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒

雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒
聲林之王3_EP04_ PROMO自創曲大展個人魅力 老師們讚嘆不已

聲林之王3_EP04_ PROMO自創曲大展個人魅力 老師們讚嘆不已

李佳穎40歲不急嫁「等想受孕的時候」　不害怕踏入婚姻「什麼大風大浪沒見過」

李佳穎40歲不急嫁「等想受孕的時候」　不害怕踏入婚姻「什麼大風大浪沒見過」

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

對向車路口未讓直行！左轉竄出　駕駛閃避不及...直接衝撞早餐店

對向車路口未讓直行！左轉竄出　駕駛閃避不及...直接衝撞早餐店

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面