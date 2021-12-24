聽障童遺失價值十餘萬電子耳　派出所警力協尋1小時後找到了

▲桃園市文姓女子23日晚間向龜山警分局坪頂派出所求助，4歲外甥電子耳遺失，派出所動員線上警力協尋1個多小時後尋獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市文姓女子23日晚間向龜山警分局坪頂派出所求助，聲稱4歲外甥右耳電子耳助聽器遺失，她外出花了4小時找尋未果，詢問派出所有接獲民眾撿到送到派出所，員警獲知電子耳造價十餘萬元，但對於孩童卻是唯一的聽力工具，因此動員線上警力根據可能遺失路線沿途搜尋，晚間10時許在文化三路處尋獲，趕緊通知文女認領，文女對於警方熱心助人感謝不已。

▲龜山警分局尋獲得的電子耳助聽器，放在手掌上顯得非常袖珍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警分局指出，年約20歲的文姓女子23日晚間9時到坪頂派出所求助，警員鍾旻峰、江奕奇正要外出巡邏，文女聲稱傍晚騎車載年4歲外甥外出購物時，不慎遺落遺失電子右耳助聽器，但外甥當時並未提及，後來才說，助聽器遺失，因電子耳造價多達十餘萬元，目前還在貸款中，但卻是外甥與外界聲音唯一工具，若遺失恐造成生活不便，若有好心民眾拾獲送交派出所，麻煩員警通知認領。

▲桃園市文姓女子任挺遺失電子耳助聽器，趕到坪頂派出所感謝員警熱心助人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

2名員警了解電子耳對於孩童重要性，查詢文女騎車行經路線後，通知線上警力持手電筒在大霧與細雨中尋找，約莫1個多小在文化三路34巷與文興路路口處尋獲遺失的電子耳助聽器，通知文女到派出所確認無誤，還好遺失電子耳助聽器並無損壞，文女開心地感謝員警協助，外甥得知電子耳助聽器巡迴，開心的猶如耶誕老公公送回耶誕禮物。

▲桃園市龜山區4歲孩童遺失電子耳助聽器，尋獲後開心戴上。（圖／記者沈繼昌翻攝）



龜山警分局坪頂派出所所長孫維鴻表示，警察是人民保母，保護人民生命財產安全，不會因身分不同有所差別，電子耳雖小但價格不菲，感謝同仁冒雨協尋，順利尋獲是給孩童最好的耶誕禮物。

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