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保母凌虐毀掉女童一生！法院計算「平均餘命83歲」判賠2654萬

▲▼太平女童被虐案，法院判保母重傷害須賠2654萬元。（圖／ETtoday資料照）

▲太平女童被虐案，法院判保母重傷害須賠2654萬元。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市太平區郭姓女保母2年前因為收托的1歲女童哭鬧，一時情緒失控，竟將女童用力搖晃且重摔地上，造成腦部嚴重受創，無法自行進食，只能以鼻胃管餵食，且完全無法復原，女童提出民事賠償。台中地院以女童平均餘命83.14年計算，加上各種醫療看護費用等，判賠郭女須賠償2654多萬元。

▲▼太平女童被虐案，法院判保母重傷害須賠2654萬元。（圖／ETtoday資料照）

▲女童終生只能以鼻胃管進食，完全無法恢復。（圖／ETtoday資料照，下同）

根據判決書，24歲郭女2019年在太平租住處照顧2歲兒子，並全天候收托1歲大女童。某天上午，她幫女童換尿布時，兒子哭鬧不已，她無法兼顧2個哭鬧小孩，一時情緒失控，竟猛力抱起女童搖晃，再重摔在床墊，隨後離開。不久後，女童不再哭鬧，郭女再度進門驚見女童仰躺在地、毫無反應，趕緊將人送醫。

▲▼太平女童被虐案，法院判保母重傷害須賠2654萬元。（圖／ETtoday資料照）

醫院檢查發現，重摔造成女童硬腦膜下出血、腦水腫、視網膜出血、左側尺骨骨折等，已達重傷害程度，且完全無法復原，發音只能發出毫無意義的單音，終生以鼻胃管進食。

▲▼太平女童被虐案，法院判保母重傷害須賠2654萬元。（圖／ETtoday資料照）

郭女坦承犯行，辯稱長期睡眠障礙且有產後憂鬱，精神不佳才失控，請求從輕量刑，後來被依傷害致重傷罪判刑6年8月確定。

女童母親提起附帶民事訴訟求償，包括女童住院期間醫療及看護費用、出院後護理之家、喪失勞動能力之損害及母親精神撫慰金200萬元等，求償3000萬元。

台中地院審酌醫院病情評估，認定女童終身須在護理之家照顧，依據內政部統計台中市簡易生命表，案發時女童年僅1歲多，平均餘命為83.14年，各種醫療看護費用約1697萬多元，加上成年後喪失勞動能力，依最低工資為684萬多元，及自2019年11月16日，依年息百分之5計算，加上女童母親150萬元精神撫慰金，及自2019年11月16日，依年息百分之5計算，合計2654萬餘元，可上訴。

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