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女友花雕雞麵下藥喀擦一刀　生殖器剩1.5.公分斷根男現況曝

▲馮女先餵男友吃花雕雞麵再用剪刀剪掉生殖器。（示意圖／ETtoday資料照）

▲馮女先餵男友吃花雕雞麵再用剪刀剪掉生殖器。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

溪湖鎮馮姓女子(40歲)，只因一張神秘照片醋勁大發，將4級毒品佐沛眠摻入花雕雞麵給同居黃姓男友(52歲)吃下肚，再趁他熟睡後持裁縫大剪刀，將他的生殖器剪下丟進馬桶沖掉，馮女已遭檢方起訴，而黃男經過醫院搶救，生殖器只剩20％，約1.5公分，未來恐難行房，也無法讓女性自然受孕。

醫師透露，案發時黃的疼痛指數大約6分，所幸在醫院急救後脫離險境，未來恐難以行房，也難讓女性自然受孕，甚至得蹲姿或坐馬桶解尿，後續還得做重做陰莖重建手術、心理諮商等等。

事發在3月30日深夜，黃男只吃了一碗花雕雞麵，被剪下生殖器後下體爆血，完全沒意識下送醫急救，痛醒才驚覺生殖器整個不見了；家屬當時指控，他在吃前就覺得口感味道怪怪的，還問馮女有加入什麼料？結果醒來竟是如此，肯定是被下藥，痛斥手段真的太恐怖。

▲馮女先餵男友吃花雕雞麵再用剪刀剪掉生殖器。（示意圖／ETtoday資料照）

▲黃男送醫急救。（圖／ETtoday資料照）

當時家屬投訴《東森新媒體ETtoday》指稱，父親很愛馮女，但馮女卻是整天心神不寧，馮女有長期服用安眠藥習慣，如今卻被馮女直接「去勢」，手段兇殘，這次是安眠藥、下次會是什麼？讓人不敢想像接下來是不是會對他做什麼事。如今黃男傷口雖然已經復原，但排尿仍然不順，有到台北大醫院診療，目前只求恢復平靜正常的生活。

▲馮女先餵男友吃花雕雞麵再用剪刀剪掉生殖器。（示意圖／ETtoday資料照）

▲馮女先餵男友吃花雕雞麵再用剪刀剪掉生殖器。（示意圖／ETtoday資料照）

檢方複訊後，限制馮女出海、出境，並責付在台親屬侯傳，但因黃男沒有提出保護令申請，因此，也未限制她的行動，並依犯刑法第278條第1項重傷害罪及毒品危害防制條例第6條第4項以非法的方法使人施用第4級毒品罪嫌提起公訴，作案的剪刀沒收，目前案件已在彰化地院審理中。

法醫高大成當時受訪時指出，馮女此舉跟潑鹽酸沒兩樣，就是要讓「對方不能做人！」，這是母性、野蠻社會才會有的動作。並表示過往聽到的案例10件裡面，大概有8、9件加害者都是越南籍女子，「越南女很愛剪命根子」，因為懷疑對方不忠，卻太愛對方不知如何解決，又不想致對方於死地，才會引發「殺雞」。

▲馮女先餵男友吃花雕雞麵再用剪刀剪掉生殖器。（示意圖／ETtoday資料照）

▲馮女先餵男友吃花雕雞麵再用剪刀剪掉生殖器。（圖／ETtoday資料照）


 

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