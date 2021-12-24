港大研究：3劑都打科興疫苗「難以抵禦Omicron」

▲港府於上月起，讓所有已接種兩劑科興疫苗人士打第三針。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠Omicron變異株引起全球戒備，不少國家開始施打第三劑疫苗。不過港大及中大醫學院聯合研究發現，若3劑都打北京科興疫苗，沒有足夠抗體水平抵抗Omicron。

據《香港01》報導，北京科興早前曾指，打齊3針科與疫苗能有效抵禦Omicron。不過，港大醫學院及中大醫學院聯合研究則指出，3劑都是接種科興疫苗的人士，沒有足夠抗體水平抵抗Omicron變異株。

研究指，Omicron有能力避開曾感染新冠肺炎或已接種新冠疫苗的中和抗體，並發現接種第三針BNT疫苗後，抗體水平可以提升至足以抵禦Omicron變異株，即使是接種兩針科興疫苗，第三針選擇打BNT都有足夠抗體。

▲早前特首林鄭月娥接種第三針科興疫苗後，曾說抗體並非「愈高愈厲害」。（圖／翻攝香港政府）

參與研究的港大公共衞生學院病毒學講座教授裴偉士指出，已接種兩劑BNT或科興疫苗的人士，應在接種第二劑後約6個月打第三針，以確保抗足以抵抗Omicron。政府防疫專家、中大呼吸系統科講座教授許樹昌亦呼籲合資格人士打第三針。

2劑BNT疫苗後，中和Omicron變異株的抗體反應非常低，需要打齊3針BNT，或兩針科興疫苗後打BNT加強針才足夠抵禦。