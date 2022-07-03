基隆+463！專責病房空床率63.3%　林右昌籲外出「做好2件事」

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心3日公布國內本土病例新增3萬2567例，其中基隆新增463例，市長林右昌表示，本市今日確診人數為463人，基隆4家醫院COVID-19專責病房180床，收治66人，空床率63.3%，他提醒民眾外出或搭乘大眾運輸，戴好口罩、勤洗手，落實防疫。

有關基隆市疫情部分，本市今日確診數463例中，外縣市通報70例，佔15.12%；其中女性253人、男性210人；若以年齡別區分，以25-34歲最多，有88人、占19.01%，35-44歲次之，有80人、占17.28%。至於75歲以上的長者有6人、65-74歲有31人、6歲以下有35人。



林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房180床，目前收治66人、空床114床，空床率63.3%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症28名、中症17名、輕症10名；部立基隆醫院，輕症10名；三總基隆分院，無收治；礦工醫院，輕症1名。



基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估11萬7710人，利用快速通道的有3萬2947人，有6萬1702人完成健康條件審核，符合資格已派案4萬6845人，條件不符合則有1萬4857人。

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