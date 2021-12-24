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社會 社會焦點 保障人權

追捕毒犯害26歲騎士撞成植物人　單親媽控警吞敗：將再議聲請國賠

記者林悅／台南報導

台南市永康分局復興派出所線上警網，在接獲無線電呼叫支援查捕毒犯途中，與1部機車發生車禍，造成26歲林姓騎士人車倒地重傷，經送醫急救雖挽回一命，但不幸成植物人，家屬事後向肇事員警提出過失傷害告訴，台南地檢署檢察官12月中旬以員警有依規定鳴笛警示無肇責，做出不起訴處分。

▲永康分局復興派出所楊姓警員，駕駛巡邏警車支援緝捕毒犯時，在永康區中華路、中山南路口與林姓男子所騎機車發生車禍，林男傷重成植物人。（圖／記者林悅翻攝）

▲永康分局復興派出所楊姓警員，駕駛巡邏警車支援緝捕毒犯時，在永康區中華路、中山南路口與林姓男子所騎機車發生車禍，林男傷重成植物人。（圖／記者林悅翻攝）

▲永康分局復興派出所楊姓警員，駕駛巡邏警車支援緝捕毒犯時，在永康區中華路、中山南路口與林姓男子所騎機車發生車禍，林男傷重成植物人。（圖／記者林悅翻攝）

2020年6月12日上午9時44分許，永康分局大橋派出所巡邏員警，在永康區中華西街盤查毒品人口時，因對方意圖脫逃，立即通報支援。永康分局復興派出所線上警網於上午9時46分許，因接獲無線電呼叫，楊姓警員立即開巡邏警車趕往支援，楊員沿永康區中華路往北直行，過程中有開啟警示燈及鳴警報器（警笛），楊員駕駛警車行至中華路、中山南路口左轉時，與對向沿中華路由北往南之重機車發生碰撞，造成林姓騎士（男，26歲）當場人車倒地受傷嚴重。

員警立即通報救護車，將其送往醫院急救，永康分局案發後立即聯絡機車騎士家屬到場，並派員到醫院關心協助，林姓騎士雖經急救挽回一命，惟因傷重成為植物人。永康分局案發後派員至現場勘查測繪蒐證，並依規定完成交通事故相關調查釐清肇事責任。

▲永康分局復興派出所楊姓警員，駕駛巡邏警車支援緝捕毒犯時，在永康區中華路、中山南路口與林姓男子所騎機車發生車禍，林男傷重成植物人。（圖／記者林悅翻攝）

由於林姓騎士才26歲，正是人生起步的黃金階段，卻遇上警車追毒犯意外撞成植物人，林男家屬向涉案員警提出過失傷害刑事告訴，台南地檢署檢察官於12月中旬對被告員警裁定不起訴處分，檢方認定員警有依規定有開啟警示燈及鳴警報器（警笛），係林男未注意警笛，員警無肇責而不起訴。

據了解，林男的單親媽案發後雖提出過失傷害告訴，惟民事賠償部分尚未提出，因需負擔林男每月高昂的醫療、看護費，經濟上已難以負荷，如今提告員警過失傷害又不起訴處分，僅剩聲請國賠一途，未來是否能如願勝訴仍在未定之數，經濟壓力等因素讓家屬難以承受苦不堪言，家屬對檢方不起訴難以接受，將再聲請再議及國賠。

依道路交通安全規則第93條、99條之規定，警備車執行任務時，得不受行車速度之限制，且於開啟警示燈及警鳴器執行緊急任務時，得不受標誌、標線及號誌指示之限制；警備及巡邏機車執行任務時，得不受該條機車行駛車道、轉彎及大型重機車路權之限制，並得開啟警示燈行駛快速公路、市區快速道路，不受標誌或標線之限制。依內政部警政署「警察人員駕車安全考核實施要點」第2點規定，警察人員駕車應遵守道路交通法規及下列原則，始能依法行使交通優先權：緊急任務時，得啟用警示燈及警鳴器，依法行使交通優先權，惟仍應顧及行人及其他車輛安全；緊急信務：搶救災難或重大事故，馳往現場。緝捕現行犯、逃犯。取締重大交通違規不服攔檢稽查，不立即制止，有危害交通安全之虞者。執行其他緊急任務。

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