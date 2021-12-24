財劃、國土法喊6年沒下文　柯文哲批：這些不動，多第七都幹什麼？

實習記者張鈞量／台北報導

民進黨立院黨團提出《地方制度法》修正草案，希望促成大新竹合併升格，台北市長柯文哲24日表示，財劃法、國土計畫法比較優先，蔡政府上任前，前行政院長林全與他見面表示要修財劃法，結果6年都沒下文「這些都不動，突然多一個第七都是要幹什麼？」。

▲台北市長柯文哲執政7周年記者會，會後受訪。（圖／翻攝直播）

柯文哲受訪時表示，很客觀的講，財政劃分法或是國土計畫法這些都應該要優先過，「我還記得蔡政府在2016年5月20日，上任前三天我還跟林全見過面，他跟我說財政劃分法要修，我說可以啊沒問題啊我配合，結果都多久了，已經6年了」。

柯文哲強調，「所以我剛剛有講，不要為了短期利益犧牲長期利益、不要為了少數的利益犧牲多數的利益、更重要的是不要為了政黨利益犧牲國家利益」，財政劃分法、國土計畫法這些都應該要做，都應該優先做「這些都不動，突然多一個第七都是要幹什麼？」。

柯文哲認為，「我覺得是這樣，台灣人民也看在眼裡」，在現階段，面對一個這麼蠻橫的執政黨其實很需要一個強而有力的在野黨。面對記者追問是否意指國民黨不夠強而有力，柯文哲表示，「丟水球、丟豬內臟，這不是一個抗爭的方法，我覺得這樣下去對台灣的政治不是好事」。

針對民眾黨是否能成為其所稱強而有力的在野黨，柯文哲解釋，「其實我們還是太小了，我也不贊成劇烈抗爭，我覺得該用說理的方式」、「我覺得我們的委員在立院每個都是優質立委、都很盡職，還是那樣講，理性務實科學是我一貫的態度，我也不喜歡作秀表演什麼」，並強調「像我覺得我們的立委在立法院的表現就很OK，就很好」。

▼台北市長柯文哲上任滿七年，今天舉行就職七周年記者會，闡述過去七年的政績，以及未來台北市的建設藍圖。（圖／記者湯興漢攝）