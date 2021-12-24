大叔性慾旺「同時交往173女」　正牌女友同居8天崩潰：無法滿足他

▲兩人鬧上新聞。（圖／翻攝自網易新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一名56歲尹姓農民，沒有上過學，離婚的他想為自己的後半生找個伴，於是迷上網路交友，甚至同時間網戀173名大媽。自稱是他的「正牌女友」郭姓女子也證實，男友不僅性慾旺盛，連50多歲大媽的私密部位也愛看。不過，兩人目前已經分手。

據《網易新聞》報導，郭女表示，2021年2月在網路徵婚平台認識的尹男，當時是對方主動私信她。兩人加上好友後聊得不亦樂乎，過了幾天之後，郭女認為，兩人衝著黃昏戀而去，沒必要像年輕人一樣花費過多的時間了解，便相約奔現。

▲大叔同時交往173女生。（圖／翻攝自網易新聞）

郭女表示，自己離婚目前單身，平時做保母，也想找一個老實的農村人過日子，可是兩人交往之後，她發現尹男手機上有173個交往的大媽，光給男方刪除這些大媽就花了好幾天都沒刪完。

除此以外，郭女表示，她發現尹男不斷在網路搭訕其他大媽，後台私信幾乎都是「在嗎？美女」之類的話。最讓人無法接受的是，她主動去了尹男家並住下後，她發現尹男居然和外省的一個大媽進行裸聊，彼此還給對方看自己的私密部位。

▲郭女控訴，男友性慾旺盛。（圖／翻攝自網易新聞）

不過，兩人發生矛盾除了上述的事以外，和尹男真正同居的8天時間裡，郭女發現，尹男需求太過強烈，甚至有時候一天提出2次要求。郭女表示，自己是54歲的女人了，能理解尹男對夫妻生活的要求，但如此頻繁和強烈確實出乎她的意料，自己感到無法滿足尹男。

對此，尹男辯解，自己精力根本沒有那麼旺盛，全部都是郭女胡編亂造。至於173個大媽，尹男解釋，有些大媽主動關注他，他與那些大媽僅僅只是聊天而已，並沒有做出任何出格的事，這些莫須有的指控都是郭女潑髒水。

尹男還說，兩人確定關係之後，雖然郭女明確表示自己不要聘金，可是剛住下來沒多久就主動要求要金飾。之後，他為了俘獲女友的芳心，狠心咬牙答應了對方的要求。

▲現在兩人已經分手。（圖／翻攝自網易新聞）

尹男又說，後來，郭女突然打電話來，說是生病住院，最後自己也給了她2萬元人民幣（約新台幣8.7萬元）。但尹男也認為，發現郭女就是衝著他的錢而來。對於指控，郭女反駁，自己是考驗尹男，看看對方是否會真心對待她。

他再次指控，為了女友生病前後共花了3萬（人民幣，下同），可是她出院後就拉黑了自己，他因此才懷疑自己遇到了騙局。為了找郭女，尹男去派出所調查過，結果發現女友姓名和年齡都並非真實。

郭女則回應，這是兩人交往期間尹男的自願贈予，「哪有掏出去的錢往回要的說法。」而且，郭女強調，自己當時用男友的錢天經地義，沒有強迫尹男掏錢。

目前，兩人透過媒體調解，郭女承諾退還5000元人民幣給尹男，兩人也從此徹底了斷。