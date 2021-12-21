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50歲大叔穿女裝約到男網友　誆「缺錢買性玩具」竟得手130萬元

▲▼ 紅線,女友（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲南韓大叔假扮成女性，約男網友見面，再以各種理由騙取錢財。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者張寧倢／編譯

南韓一名50多歲中年男子21日因涉及詐騙案件，遭大田地方法院判處 1年6個月有期徒刑。據檢察機關透露，男子平時在網路上刻意取假名、作女裝打扮，先誘使男性網友誤以為彼此有機會發展性關係後，再以「生日禮物」、「想買成人用品」等各種理由誆騙錢財，得手金額至少130萬韓元。

根據南韓SBS報導，男性被告平時使用容易被推測是女性的化名，並穿著女性裝扮等，在網路上到處認識男性對象。檢察機關表示，男子通常都會讓對方以為雙方有機會進一步發展性關係，再以言語慫恿對方給錢。今年5月，他邀約一名男網友出來見面後表示，「今天是我生日，給我現金買禮物吧！」結果收到10萬韓元（約新台幣2500元）後就逃之夭夭了。

然而，同一時期男子以相同手法多次作案，包含向一名男性謊稱「自己有想買的成人玩具」而詐騙了25萬韓元等，共計從4名受害人手中騙取120萬韓元（約新台幣2.8萬元）。男子被以詐騙罪嫌拘留起訴，但他否認部分嫌疑，還要求和受害人進行三方會面。

大田地方法院刑事7庭法官金智英（音）21日表示，受害人的調查機關與法院陳述相當具體，且因為此犯罪事件受到了嚴重的精神損失，但是被告卻用令人難以接受的說詞不斷辯解。最終法庭對部分證人（受害者）進行視訊審問後，認定訴訟事實罪行成立，判處50多歲男性被告1年6個月有期徒刑。

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