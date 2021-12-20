客運上換衛生棉！大媽「整顆蜜臀外露」荒唐脫褲　用過的還塞車上

▲竟有大媽在客運上公然換衛生棉。非當事畫面。（示意圖／記者李宜秦攝）



記者黃可昀／綜合報導

搭客運竟遇到大媽公然脫褲換衛生棉！一名男大生餘悸猶存地說，他日前搭客運回台北，途中瞄到前方座位一名乘客露出臀部，仔細看對方竟然正在換衛生棉，「屁股直接外露，Hello？我還以為我在她家廁所」，而且更誇張的還在後頭，下車前見到這幕實在作嘔。

原PO在Dcard表示，當時在遊覽車座位上，他瞥見前方穿長靴的乘客露出腰部皮膚，視線往下看才發現對方裸下半身，原來那根本不是長靴，而是大媽脫到一半的褲子，而且露出來的肉色區域正是臀部，「突然她右手拿起衛生棉，動來動去的很難不去注意欸… 於是我就繼續看她到底在做什麼詭異的事，X！她直接當場換起衛生棉」，原PO見到這幕簡直嚇壞。

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▲大媽塞在椅背的用過衛生棉。（圖／翻攝自Dcard）



原PO以為大媽公共場合脫褲換衛生棉已經夠離譜，沒想到更噁心的事發生了，對方竟然直接將「用過的衛生棉」塞在椅背的置物網，不只沒衛生還很沒公德心，讓他至今仍難以忘記那衝擊畫面。

網友紛紛驚呼，「客運不是都有廁所嗎⋯」、「哇靠感覺超多細菌」、「我先吐」、「沒有最扯只有更扯」、「希望他有包好……不然清垃圾的一拿出來沒黏好攤開……嘔」、「除了摳腳皮、剪指甲，還有大便尿尿的，這次居然有換衛生棉的，椅子真的是元素週期爆表。」