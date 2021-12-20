月入20萬當鋪男毆打女友企圖毀容！再推倒她媽　判刑定讞

▲男子毆打女友又推倒她媽，遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

高雄市從事當鋪業、月收入超過20萬元的華姓男子，去年五月間，因王姓女友有意分手，華男不滿，埋伏在女友家中樓下，等女友現身後開始痛毆，又持不明液體對她頭臉潑灑、並以不明物品捅女友腹部，造成她身上多處化學灼傷、穿刺傷。之後又推倒前來勸架的女友母親。最高法院審理後，以兩個傷害罪將他判刑定讞。

判決指出，本案發生於去年五月初，下午5點多，王姓女子因打算與華男分手，華男不滿，埋伏在王女前鎮區住處一樓樓梯間。王女下班後現身，華男隨即上前，摘下王女安全帽，並毆打王女臉部，而後拿出不明液體，朝王女頭臉潑灑，最後更拿出不明物體，狂捅王女腹部。

王女大聲哀號，她的母親在樓上聽到後，趕緊下樓，發現女兒正被壓制攻擊。王母上前制止華男，華男朝她推一把，王母跌坐在地。華男這時也起身逃逸，2母女遭此攻擊後，王女受有顏面及頸部化學性2度灼傷佔總體表面積百分之0.5 、雙眼化學性灼傷併結膜角膜損傷、腹部疑穿刺傷約2公分、頭部外傷併前額挫瘀傷等傷害；王母也因摔倒，受有下背挫傷、腰椎第三節陳舊性骨折等傷害。2人均提出告訴，檢警單位逮捕華男，並依照傷害罪嫌提起公訴。

法院審理後，認定華男共犯下2個傷害罪，量刑時，華男向法院表明，自己從事當鋪業，每月收入20到30萬元。一二審法院最後均針對他傷害女友部分，判刑8月；另外傷害女友母親部分判刑3月、得易科罰金9萬元。全案再上訴，最高法院20日駁回上訴定讞。