民進黨強渡關山《地制法》　游盈隆預言：全台相對剝奪感怒火點燃

▲民進黨團挾人數優勢《地制法》將逕付二讀，國民黨立委衝主席台抗議。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

民進黨團總召柯建銘推出《地制法》修正草案為竹竹升格解套，統蔡英文不僅表態認同，更在中常會上拜託黨團支持，綠委於議場守候4天3夜今（24）日一早順利遞案，預計民進黨將挾人數優勢將此案逕付二讀。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，今晚全台強烈相對剝奪感的怒火將開始點燃。

游盈隆透過臉書表示，立法院今日戰雲密佈，各黨繃緊神經，火氣都很大，因執政黨打算將地制法修法草案付委，催生範圍不確定的第七都「大新竹市」，吸引全國民眾關注，尤其六都以外的16縣市居民。而民進黨挾立院絕對多數的優勢，並獲總統兼黨主席蔡英文強力背書，地制法修法草案付委應可輕騎過關，不是問題。問題是付委後，執政黨要怎麼說服在野黨和社會大眾，拿出什麼宏觀的台灣發展願景？端出什麼新的立法與政策？

游盈隆指出，2022選舉已在眼前，單獨升格大新竹市，必將遭受群起質疑，不管執政黨局有多少動人的說詞。如果除大新竹市以外，再增加彰化縣為第八都，或再加上明顯不可行的「雲嘉嘉合併方案」成為第九都，那屏東、南投、苗栗、基隆、宜蘭、花蓮、台東、澎湖將何以自處？可以想見，強烈相對剝奪感的怒火將由下而上，蔓延全島。

游盈隆說，面對執政黨藉公投壯膽，為所欲為，加起來45席的在野黨，國民黨、民眾黨和時代力量，看來只能做點抗爭動作，吹鬍子瞪眼睛，徒呼負負，無可奈何。這讓人想起1980年代，解嚴前後，黨外只靠不到十個立委就可以在立法院橫衝直撞，強力抗爭，主導議事。

游盈隆認為，今天的在野黨立委比較像寵物，野性全消，缺一口真氣，起不了制衡的作用。今天立院要修地制法，緣起於民進黨立院黨團總召柯建銘和其子弟兵新竹市長林智堅，他們有備而來，所提論述也有不少新穎可觀之處，也獲得當地許多居民的響應，這不容抹煞。第七都大新竹市若能成立，柯建銘將是第一大功臣，而那也將是他一生從政最榮耀的勳章，流名青史。

不過，游盈隆指出，大新竹市升格倡議牽動了台灣6都16縣市長期不合理的行政區劃，大新竹市升格固然可以促進地方發展，但無可避免將進一步惡化全國資源與價值的重分配，「富都愈富，窮縣愈窮」的悲慘處境。這難道是藍綠完全執政的歷史惡果嗎？難道這是台灣不可避免的唯一發展方向嗎？我不以為然，我舉雙手反對。

游盈隆也說，如果要考慮「縣市平等，國民平等」，以及讓台灣各地更充滿生機，更活力充沛，生活更多姿多采，在此一重要時刻，我們其實應跳脫「單一制國家」的迷思，打破長期以來中央集權與集錢的體制，終結6都16縣市長期不均衡、不合理的畸形發展，開始思考台灣邁向聯邦制的重大課題。

游盈隆強調，第七都倡議引發的問題，不僅僅是一般政治人物口中的國土規劃或行政區劃的問題，更重要地，它牽涉到國家基本體制的選擇，牽涉到對全體國民的感情、認同、自由、平等與相關福祉的重大問題。我們應頓悟，拋開長期以來將「單一制國家」視為當然，才是真正解決問題的開始。