狗仔驚爆「人妻女神」賣淫！鍵盤柯南一搜打臉了：沒一個符合

▲鍵盤柯南發現，驚爆賣淫的「人妻女神」根本找不到人選。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站日前報導《「人妻女神」驚爆賣淫！狗仔4線索指出身分 小開表兄弟群組認親：都玩過》，資深狗仔余果棟在《這！不是新聞》22日播出的節目中透露，他曾聽聞某影視歌三棲的XX女星有在做性交易，讓他超震驚。報導一出引發PTT網友瘋猜，就有人回文表示，「這篇推文，說了這題範圍很小」，但找了一下，發現根本沒有任何一個女星符合文中5點。

余果棟指出，接獲爆料時，該視歌三棲的XX女星尚未結婚、形象很好還拍了很多戲，在某次接了陪小開去日本的1千萬伴遊行後，隔沒多久就結婚了，還生了幾個小孩，形象比以前更好了，但他也不擔心這件事不會被揭穿，「就慢慢等著，會有一天真相大白。」

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▲余果棟在節目上爆料，直呼「會有一天真相大白」。（圖／翻攝自YouTube／這!不是新聞）

這件事就在PTT上引發網友瘋猜，就有鍵盤柯南回文表示，「我先承認我他X超八卦，其實我起初也不想八卦這事件，平常也沒追太多八卦」，但推文說了這題範圍很小，就整理了一下，條件大約要符合5點，包括「1.20年前」、「2.拍過電視劇、電影、出過唱片」、「3.兩個字」、「4.已婚有子女」、「5.2000-2005年左右結婚」。

另外，他還自己加上2點推論，「6.推理出2000年時年紀應該小於40」、「7.中正機場出發，推理預設值為台灣藝人」。由於範圍縮得很小，原PO就覺得好像真的很簡單能找出幾個人選，「於是腦中想了一下……完全沒頭緒！」但他仍不認輸的去維基百科找台灣歌星列表，「我整個列表看完……X！沒任何一個符合文中5點，以及我推理出來的2點。」

鍵盤柯南直呼，他連自己不認識的女星都去查了，「這真的是個難題，wiki的台灣歌星列表，除了1.2000年時年紀超過40的女星、2.男星。其他兩個字（的女星），即使我不認識的，我都查過了」，完全沒有符合的人選之外，光是同時滿足4點的人都沒有，「照理來講，影視歌三棲還能被記者追蹤的女星一定有知名度……」讓他不禁懷疑爆料真實性。

▲原PO找遍台、港歌星列表，都找不到符合條件的女星。（示意圖／stocksnap）

接著，因為太八卦太好奇，原PO就有在想會不會是港星，但唯一可能符合的女星，在生小孩的時間點又不太符合，「除此之外，我也把wiki香港歌手列表從1990-2005出道的都查了一遍了，依舊沒有完全符合文中5點的……」畢竟範圍真的很小，台港歌星卻都找不到滿足條件的，「目前推判，記者單純想賺稿費，除非2000年時年紀已經大於40歲了，不然基本我都查過了。」

鍵盤柯南也在留言處指出，自己的推理也可能有誤，「我是看上篇推文說，用中正機場大概20年，直接腦補混進文章，想成記者說20年前去中正機場。」但反正他也是對20年前的影視歌三棲女星比較好奇，「剛好我年輕時，這10幾年來的我認識超少，但至少90-05出道的我是都搜過一遍了。」

貼文一出，其他人也一片茫然，「我也想不出來，先不講字數，光是結婚生子的影歌視三棲，又要夠紅的其實根本沒幾個」、「他描述的感覺像是該女星是非常清純保守的，但私下落差很大，這點感覺就不符合」、「已婚有小孩其實範圍縮很小了，又要是女神，代表至少演戲只能是女主，然後又要同時有歌手身分，X我腦中完全沒浮出任何名字啊……」、

另外，還有網友表示，「我覺得是亂講的+1」、「很多是憑印象的，他們講的未必準」、「按語言習慣，說某某的不一定是兩個字，只是代稱」、「記者講錯條件也有可能」、「這類節目不是都給半真半假的線索嗎」、「我給你一個線索，網路群組這種東西，是最近10年的東西，你時間點搞錯了」、「他就沒說一定是兩個字啊！你不能把這列入搜尋條件。」