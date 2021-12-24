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快訊／第二劑混打、第三劑今起全面開放　陳時中14:00說明

▲▼12/16中央流行疫情指揮中心記者會。指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩、發言人莊人祥、醫療應變組副組長。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中，資料照。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（12/24）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。國內今起全面開放第二劑混打，第三劑追加劑除原本提供的莫德納以外，其它場牌也開放使用；另8類免疫不全以及免疫力低下病人符合間隔可接種「基礎加強劑」，相關狀況預期記者會中說明。

▲▼第二劑混打說明。（圖／指揮中心提供）

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▲第二劑混打說明。（圖／指揮中心提供）

國內原本提供接種AZ滿8週者可混打莫德納或者BNT等mRNA疫苗，另開放第三劑可接種半劑量莫德納，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)專家會議決議，經評估國內外疫情風險、國內疫苗供應現況並參酌各國疫苗接種政策，從12/24起調整及建議COVID-19疫苗接種作業：

(一)已接種基礎劑(primary series)第一劑COVID-19疫苗之民眾，經醫師評估符合接種間隔後，第二劑可選擇我國食品藥物管理署核准之接種任一廠牌COVID-19疫苗

(二)經醫師評估有免疫不全或免疫力低下且病情穩定之12歲以上民眾，應接種基礎加強劑(additional dose)，其與第二劑COVID-19疫苗間隔至少28天，建議優先接種mRNA疫苗(如Moderna、BNT)或次單位蛋白質疫苗(如高端)。

(三)已完成基礎劑接種且間隔滿5個月之18歲以上民眾，應接種追加劑(Booster dose)，建議優先接種mRNA疫苗(如Moderna、BNT)或次單位蛋白質疫苗(如高端)，以獲得充足之免疫保護力。

也就是說，第二劑混打不在僅限曾接種AZ疫苗者，第一劑打BNT等mRNA疫苗者也可以混打其它疫苗；第三劑接種除半量莫德納外，還可以選擇全量BNT或者高端疫苗，若曾有嚴重不良反應，也可經評估選擇AZ。

▲▼疫苗說明「第三劑追加劑」。（圖／指揮中心提供）

▲疫苗說明「第三劑追加劑」。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，會議中專家參酌國內外臨床研究與試驗結果及各國接種策略指出，目前經衛生福利部食品藥物管理署核准專案輸入或製造之COVID-19疫苗，均需至少完成兩劑接種。由於目前國內各廠牌COVID-19疫苗供應充足，世界衛生組織(World Health Organization, WHO)、歐盟及各國亦多採用基礎劑可混打策略，民眾經醫師評估後，可選擇同廠牌疫苗或混打，以提升疫苗接種完成率。

另ACIP專家檢視目前現有文獻及臨床試驗結果後表示，免疫不全以及免疫力低下病人即使完成2劑COVID-19疫苗接種，多無法獲得足夠的免疫保護力，爰建議12歲以上經醫師評估病情穩定之下列對象，應接種第3劑基礎加強劑，其間隔與第二劑COVID-19疫苗至少28天，建議優先接種全劑量mRNA疫苗(如Moderna、BNT)或次單位蛋白質疫苗(如高端)：

(一)目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者
(二)器官移植患者/幹細胞移植患者
(三)中度/嚴重先天性免疫不全患者
(四)血液透析患者
(五)HIV陽性患者
(六)目前正使用高度免疫抑制藥物者
(七)過去6個月內接受化學治療或放射線治療者
(八)其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下，可接種基礎加強劑者

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