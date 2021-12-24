國家文藝獎撒古流被控性侵！3知情者找到了　檢警急尋19歲仰慕女

▲國家文藝獎撒古流被控性侵。（圖／取自國家文化藝術基金會官網）

記者陳崑福／屏東報導

國家文藝獎得主撒古流．巴瓦瓦隆（Sakuliu Pavavaljung）遭指涉性侵案。屏東地檢署巳剪報分案調查，據悉，檢警根據臉留言，已找到3名自稱「知情者」身分，聯絡他們到案協助調查，但他們態度保留，檢警持續溝通，也盼受害人出面報案，以利案情偵辦，釐清案情。

國家文藝獎得主撒古流．巴瓦瓦隆，是三地門鄉的排灣族藝術家，遭一名藝術家16日在社群媒體平台上，貼文「小鎮故事」以故事隱喻方式，內容控訴排灣族藝術家「咕嚕．撒」利用權勢及當事者對其信任，性侵1名仰慕他向他學習的19歲少女。另名余姓女子在臉書上聲稱自己也是受害者，指控2006年夏天，當時撒古流在台東都蘭糖廠駐村，她隻身前往拜訪時，被撒古流帶到都蘭海灘被性侵。

撒古流．巴瓦瓦隆對此發表聲明表示「本人仍堅持本人清白，本人仍繼續作參展之準備。至於因為輿論要求主辦機關應該停止展覽和贊助，是屬於北美館和國藝會主辦機關之決定，本人無法再作任何回應。針對近日來不實指控佔用社會資源，本人甚感抱歉」。

但由於妨害性自主罪屬公訴罪，追訴期20年，屏東地檢署獲悉主動分案偵辦。據悉，檢警根據臉書留言，已查出3名自稱「知情者」身分，欲進一步釐清案情，聯絡他們到案協助調查，由於案情敏感，尚未獲得對方的正面回應，警方同時也積極聯絡被害人，希望她們能出面指控。