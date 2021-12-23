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萬金聖誕季平安夜揭幕　內埔警道路交通管制措施報你知

▲2021年萬金聖誕季活動於24日晚上登場，警方交維措施出爐 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲2021年萬金聖誕季活動於24日晚上登場，警方交維措施出爐 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

2021年萬金聖誕季活動於24日晚上在萬金聖母聖殿溫馨揭幕，轄區的內埔警方已規劃了交通疏導勤務，籲請民眾配合，度過快樂溫馨的佳節。

▲2021年萬金聖誕季活動於24日晚上登場，警方交維措施出爐 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲2021年萬金聖誕季活動於24日晚上登場，警方交維措施出爐 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

萬金聖誕季活動，近年逐漸轉型回歸宗教寧靜，以教會的宗教儀式為主，萬金聖母聖殿園區及周邊道路以聖誕燈飾裝點，亦有聖誕馬槽裝置展，還是吸引許多遊客前來朝聖。

為維持交通順暢及活動順利，內埔警分局與萬巒鄉公所規劃周邊交通管制，預計將在人潮最多的平安夜12月24日，當日16時起實施管制措施，管制點設於萬興路100號與萬聖路口、萬德路25之1號、萬興路與東山路口等3處，管制點內設為行人徒步區，車輛禁止駛入。

停車部分，遊客若從內埔鄉開車前來，建議將車輛停放在屏100線免費的萬金社區停車場內；若是騎乘機車前來，萬德路西端路邊規劃為機車停車區，請騎士整齊停放。如從泰武鄉開車或騎車前來，可將車輛停放屏99線東山路上。

活動時周邊路段易生壅塞，若非到場參觀的用路人，建議行駛替代道路，從內埔往泰武方向，可改行駛恭寬路，接德勝路，接西盛路，左轉東山路；從內埔往萬安方向，建議行駛信敏路，左轉營區路，右轉沿山公路。警方也會視狀況機動調整，另除設崗管制外，亦有員警會在停車區加強交通疏導，籲請民眾配合員警引導行駛；若有任何諮詢或需服務事項，可洽詢園區內設有機動派出所。

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