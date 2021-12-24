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陸科技企業爆裁員潮！百度「揮刀大砍300人」　遊戲部門傳全軍覆沒

▲▼百度傳出年底前辭退55名員工。（圖／CFP）

▲先前已經精簡部分人事的百度再傳裁員。（資料圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸科技公司年底傳來裁員潮，繼愛奇藝、快手、字節跳動後，百度23日也傳出「揮下大刀」，僅成立2年的移動生態事業群組（MEG）被裁了300人，直播業務被裁員90%。另外，百度副總裁、移動生態用戶增長部總負責人、互動文娛平台總負責人曹曉冬，在內部傳了一年多要離職後，的確要離開百度。

▲▼百度搜尋引擎。（圖／CFP）

▲百度搜尋引擎為人詬病。（圖／CFP）

有大陸網友在職場社交平台「脈脈」爆料，百度遊戲業務部正在裁員，稱「MEG的遊戲部門基本全軍覆沒」。還有網友在知乎發文表示，12月21日從外部消息得知自己所在的遊戲業務部門即將裁員，但一直未收到正式通知，直到12月23日被談話，才確認該部門裁員的消息。

據《澎湃新聞》報導，百度MEG（移動生態事業群組）的遊戲部門確有人員調整情況，被調整的還有教育部門。相關人士透露，「MEG正在啟動教育、遊戲等個別業務的小規模調整，涉及少量人員流動，屬於正常的業務運營調整，並非傳聞中大面積裁員。」

不過多位MEG員工和百度員工向《新浪科技》表示，此次裁員絕非「小規模」，甚至不少人直言「2018年以來從未見過如此大規模的裁員」。

與以往裁員不同的是，此前涉及業務變化和組織架構調整的員工可以申請內部轉崗，而此次是直接裁員，甚至於不少員工接到被裁消息後，次日就能出去找工作。

有被裁員工透露，此次裁員是在22日上午11時的全員大會上宣佈。會上提到，遊戲部門300多人幾乎全部被裁，直播業務被裁員90%，即使是商業化能力較好的財經垂類直播，也有人被裁掉；教育等業務也有裁員，具體比例不詳，不排除MEG其他業務還有繼續裁員的可能。

另外，在內部傳了一年多要離職後，百度副總裁、移動生態用戶增長部總負責人、互動文娛平台總負責人曹曉冬的確要從百度離開。

▲▼百度logo（圖／CFP）

▲百度今年第3季的廣告收入只成長4.2%（圖／CFP）

據悉，曹曉冬是百度的「老兵」，今年2月百度在完成對YY的收購後，他被任命為YY的負責人。為此還為他在廣州設立了一間辦公室。此外，他還負責百度的直播、好看視頻等產品和業務。

全員大會指出，百度將商業化提為業務的首要目標，花錢多、商業化能力（效果）越差的業務裁員越多，核心目標是在商業化能力弱的業務上節約人力成本，預算收縮。不過關於此次裁員，百度官方尚未有具體回應。

▲▼愛奇藝北京公司。（圖／CFP）

▲陸媒指出，愛奇藝裁員背後問題其實是影視行業的熱錢退散，而演員們紛湧向直播間。（圖／CFP）

除裁員風波外，Q4的百度並不太平。百度所投資的愛奇藝月初大面積裁員，收縮業務，而持股超過50%的百度，並沒有支援危難之中的愛奇藝。

另有百度內部人士透露，目前公司內部的年終打績效也被推遲，「確定有部門人員績效被推遲了，會被補償0.5個月，但不清楚是否涉及全員」。但也有業內人士評價稱，「借助年終績效優化一下人員結構，也是每家管理慣用的手段。」

百度第三季度財報顯示，第三季度營收319億元（人民幣，下同），按年增長13%，其中百度智能雲三季度營收按年增長73%；歸屬百度的淨利潤（非美國通用會計準則）50.9億元，按年下降27%，在美國通用會計準則下，百度淨虧損165.59億元。

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