臉書改名帶動元宇宙　他預測明年下半年「這個泡沫一定破滅」

記者黃翊婷／綜合報導

美國社群媒體巨擘臉書10月28日正式更名為Meta，顯示該集團未來將進行品牌重塑，致力發展「元宇宙」，也讓元宇宙成為資本市場的新寵兒。不過，百度副總裁馬傑認為，元宇宙正在走向過度預期的頂點，「在明年下半年或者後年，我相信這個泡沫一定會破滅。」

▲百度副總裁馬傑。（圖／紅星新聞記者陶軻／視覺中國）

臉書創辦人暨執行長祖克柏宣布將公司名稱更改為「Meta」，他透過直播宣示，將全力打造元宇宙概念的虛擬實境未來願景。他還透露，Meta硬體裝置將成本價補貼出售給用戶，且目標希望能在未來10年內，讓元宇宙有至少10億名用戶，達成數千億美元的商務規模，創造數百萬份工作機會。

而在臉書宣布更名Meta，並宣告全力進軍元宇宙後，相關產業和個股動能也全面點火。不過，百度副總裁馬傑2日在百度舉辦的AI開放日活動上表示，「目前來講，元宇宙正在走向過度預期的頂點，在明年下半年或者後年，我相信這個泡沫一定會破滅。」

根據《搜狐科技》報導，元宇宙是科技圈和資本圈現階段最夯的話題，騰訊、字節跳動紛紛投入布局，臉書、微軟、NVIDIA也相繼入場，元宇宙在短時間內被所有認為是未來、新的時代，但它究竟是什麼，其實業內還沒有達成共識。

馬傑提到，元宇宙本質上是對現實世界的虛擬化、數位化過程，需要對內容生產、經濟系統、用戶體驗以及實體世界內容進行大量改造，它是在共享的基礎設施、標準以及協議的支撐下，由眾多工具、平台不斷融合進化而形成，這是非常漫長且需要循序漸進的過程。

▲臉書改名Meta帶動元宇宙熱潮。（圖／達志影像／美聯社）

目前有不少觀點認為元宇宙就是一種新的VR，但馬傑認為，元宇宙將成為平行於現實世界的人類第二空間，是VR的新應用，VR是當前進入元宇宙的第一入口；但若想要實現元宇宙，需要解決的棘手問題有3個，分別為如何實現現實高刷的沉浸式體驗畫面效果、在算力之外同一空間多人交互需要算法支持以及成本問題。

對於元宇宙的未來發展，馬傑提到，可以分成3個階段來完成，第一階段是實現身分、朋友、沉浸感、低延遲、多元化等要素；第二階段是建構經濟系統；第三階段則是建立文明。「元宇宙是一種未來，一種很大程度上會實現的未來，而現在是一個可以占據主動權的最佳時機。」馬傑說，想要在短時間內實現元宇宙，還需要整個社會的配合，不論是科技公司還是資本，都要從底層技術出發，找到內容生態系統的突破口。