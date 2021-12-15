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愛奇藝會員漲價2成　陸網友狂罵：自以為Netflix？

▲▼愛奇藝北京公司。（圖／CFP）

▲愛奇藝。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸影音平台愛奇藝15日宣布將從16日起調漲會員卡價格，其中又以普通會員月卡漲幅最大，從25元調漲至30元，達到2成。對於漲價的原因，愛奇藝表示，影音平台的會員訂閱價格一直偏低，這一現像已影響到了行業的健康發展。

根據《澎湃新聞》報導，從愛奇藝公布的價格可以看見，黃金VIP會員月卡連包為22元，普通為30元。按照先前月卡連包19元，普通會員25元的價格來看，漲幅分別在16%和20%；黃金VIP會員季卡連包為63元，普通為78元；按照先前季卡連包58元，普通68元計算，漲幅分別在9%和15%。黃金VIP會員年卡連包和普通維持在218元和248元，連續包年價格約合每月18元。

對於此次漲價，愛奇藝表示，影音平台的會員訂閱價格一直偏低，這一現像已影響到了行業的健康發展，為了建立更加良性的產業生態，讓優秀的內容生產者有所回報，最終為會員提供更多、更好的內容，決定對會員價格做出調整，「我們將繼續努力做好內容，做好產品，服務用戶。感謝大家的理解和支持。」

▼愛奇藝會員漲價。（圖／翻攝微博）

▲▼愛奇藝漲價。（圖／翻攝微博）

這不是愛奇藝第一次對會員價格進行調整，去年11月，愛奇藝對會員價格進行了9年來首次調整，當月，愛奇藝創始人兼CEO龔宇在財報電話會上表示，從整個行業發展趨勢角度來講，現在的市場內容成本跟會員的定價極度不合理，從整個行業角度來講，這價格是一定需要做調整的。

不過，漲價的決定顯然並不被網友接受，微博上罵聲一片，許多人都表明絕對不買，「內容好的話漲價也願意支持，但愛奇藝沒有這個條件。」「身邊根本沒人用愛奇藝，怎麼敢漲價？」「漲價以後拿更多錢去找那些爛偶像，拍更爛的劇？」「自以為Netflix？學人家漲價？內容差這麼多！」「廣告一堆都快煩死了，還漲價。」

愛奇藝第3季財報顯示，愛奇藝第3季總營收達76億元人民幣，同比增長6%；歸屬於愛奇藝的淨虧損17億元，去年同期為虧損12億元，虧損同比擴大42%。

訂閱會員方面，截至今年9月30日，愛奇藝的訂閱會員規模達到1.036億，去年同期為1.03億，呈年增態勢。不過，今年第2季愛奇藝的總會員數是1.062億，也就是說，第3季相較於第2季，訂閱用戶流失了260萬。

▼大陸網友瘋狂取笑愛奇藝。（圖／翻攝微博）

▲▼愛奇藝會員漲價2成　陸網友狂罵：學學Netflix好嗎？（圖／翻攝微博）

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