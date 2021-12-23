「獸醫乃」證實明年返台大任教　鄉民暴動「直呼想旁聽」

▲ 張芳嘉臉書證實，劉乃潔（左）將返回獸醫系任教。（圖／摘自張芳嘉臉書）

記者許敏溶／台北報導

2011年被PTT鄉民票選「台大五姬」之一譽為「獸醫乃」劉乃潔，今在PTT傳出將在明年2月1日起返回母系台大獸醫系任教，引發鄉民爆動，直呼想旁聽，台大獸醫學系系主任兼任獸醫專業學院院長張芳嘉也在臉書證實此事，《ETtoday新聞雲》今（23日）傍晚求證該系教師獲得證實，，劉乃潔將在下學期起在獸醫系任教，也會在台大動物醫院看診，更稱讚劉在「臨床與研究表現都相當傑出」，對台大未來學術發展有相當大幫助。

畢業於台大獸醫系的劉乃潔，2011年被PTT鄉民票選「台大五姬」之一，被稱為「獸醫乃」，儘管有知性氣質加上高學歷背景，卻沒因此踏進演藝圈，反而到英國繼續攻讀學業，一度消失7年，上一次曝光竟在劍橋獸醫學院。

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而PTT近期更傳傳出，劉乃潔將在明年2月返回台大獸醫系任教，專精短吻犬呼吸阻塞、呼吸中止症，消息傳出引發鄉民暴動，有的網友說「乃姬回歸」、「劍橋博士，猛到不行」，更有網友回應「我要去旁聽」、「我要應徵助教」。

台大獸醫學系系主任張芳嘉稍早也在臉書證實此事，指劉乃潔將在明年2月1日起回到系上任教，歡迎對短吻犬阻塞性呼吸道症候群 BOAS以及阻塞性睡眠呼吸中止症 OSA 有興趣的同學們，一起加入劉老師的研究行列；有人留言說「想重考去當學生了」，還有留言「想當她的貼身保鏢」。

《ETtoday新聞雲》求證台大獸醫學院前院長、周晉澄教授，他證實此事，並說通過聘任已經一段時間了，劉乃潔屬於小動物臨床老師，會在台大動物醫院看診，也會在大學部與研究所開課，所以學生都有機會接觸到她。

至於劉乃潔的聘任過程，周晉澄強調，台大聘任任何一名老師，都是經過教評會三級三審，先由系上開出缺額並申請，再經過教評會三級三審通過才進來，而且要通過3分之2教評委員同意，劉乃潔是經過三級三審，資格沒有問題。

周晉澄指出，當初面試時，曾與劉乃潔談論約半小時，發現劉乃潔在臨床與研究表現都相當傑出，過去臨床老師在研究比較不注重，但劉乃潔在研究上相當不錯，相信對台大未來學術發展有相當大的幫助，「我覺得她可以做得很好」。

由於劉乃潔外型亮麗，不少網友已經說要去修課，未來恐將是熱門選修課之一，周晉澄認為「這很好」，只要學生有學習動機，沒什麼不好，但他也提醒，不能光看老師漂亮就去修課，若因此更多學生選課，老師還是要有東西才行。