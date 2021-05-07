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棄唸台大醫學系！明星高中生「改填獸醫系」　校方驚呼：超罕見

高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／ETtoday資料照）

▲台灣大學今日公布個人申請入學第二階段名單。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

台灣大學今（7日）公布個人申請入學第二階段名單，根據台大提供資料顯示，今年預分發1639位學生，而醫學系有一位缺額。台大註冊組主任李宏森提到，這是台大醫學系相當罕見的情況，該生將醫學系放在第二志願，選擇其他科系。雖然校方不便說明錄取哪一系，僅表示是明星高中的學生，但經媒體交叉查榜發現，該生正取科系為台大獸醫系，而醫學系的缺額將從指考名額補回來。

李宏森指出，為了讓招生名額利用率提高、增加學生就讀意願，台大實施校內聯合分發。今年已是預分發的第3年，藉由登記志願的方式，讓報考多學系的學生不再出現「多冠王」的情形，將重複佔缺的名額釋放出來，讓排序於後的考生能提前從備取遞補為正取，或是備取名次往前。而今年的校內聯合預分發讓636位學生從備取變到正取，也有1035位備取名次往前。

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李宏森提到，今年預分發招生名額有1641位、備取1102位，人類系、醫學系則各缺額1位，而原本錄取醫學系的那位學生，因把醫學系當第二志願，所以分發到台大其他科系，但因醫學系從不列備取生，因此該缺額將會留用到7月的指考招生名額中。另外今年增額學系包含化學系1名、法律系法學組增額1名 (同分增額) 。

李宏森強調，此次僅是台大預分發，提醒考生須於5月13日、14日至大學甄選入學委員會網站，完成就讀志願序登記，並以甄選會統一分發的結果為正式入學資格。

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