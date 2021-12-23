南韓總統大選再逆轉？李在明民調略勝尹錫悅6%　尹岳母一審判1年

▲李在明、尹錫悅代表兩大黨競選明年南韓總統。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓即將於明年3月進行第20屆總統大選，原本最大在野黨「國民力量」確定派出前檢察總長尹錫悅後，其與現執政黨「共同民主黨」候選人李在明之間在1個月前的民調上差距大勝10幾個百分點，不料近來兩大陣營候選人配偶、子女爭議連環爆，尹錫悅的妻子金建希涉偽造學經歷、李在明的長子則涉非法賭博與性交易。

在最新的民調中，李在明拿下35%的支持度，略勝尹錫悅的29%。

根據《韓聯社》，南韓民調機構Embrain Public、KSTAT、Korea Research、韓國Research於本月20至22日針對境內1000名18歲以上的民眾進行全國指標調查（NBS），發現李在明的民調支持度比起2周前的結果略增3個百分點，來到35%；反觀尹錫悅的支持度則慘跌7個百分點，只剩29%，雙方差距6個百分點。

另外，代表國民的黨競選的安哲秀（黨魁）支持度為6%、代表正義黨競選的沈相奵支持度則為4%。由於此次總統大選兩大陣營候選人負面形象過多，加上曾先後稱讚前總統全斗煥在政治與經濟層面上是「好總統」，因此就連主流媒體都形容此次總統選舉是「非好感大選」，這導致在民調採取保留態度的民眾稍微增加。

尹錫悅的配偶與家屬近來深陷多起爭議，包括妻子金建希（김건희）遭爆涉嫌在水原女子大學教授招聘書上偽造學經歷，而其高齡74歲的岳母崔某更涉嫌於2013年4至10月在京畿道城南市島村洞買地時偽造銀行帳簿餘額證明，今（23）日上午11時在議政府地方法院一審被判處1年有期徒刑。

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