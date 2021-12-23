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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

為何新竹縣市要合併升格？　蔡英文完整說明看這裡

▲民進黨主席蔡英文與林錫耀秘書長會後發表談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

針對近日新竹縣市為何要合併升格的議題，兼任民進黨主席的總統蔡英文22日於中常會上表示，首次完整說明大新竹升格的重要意義，強調新竹縣市作為台灣科技重鎮，合併升格提升地方政府的治理規模跟量能，強化台灣關鍵產業的發展，這個是一個滿迫切的問題。

蔡英文表示，以現在地方政府的規模來看，六都就占人口的七成，其他非直轄市的16個縣市，只占人口的三成。她認為，台灣必須要面對的一件事情，就是地方政府治理是不是要有一個必要的規模，有了那個必要的規模之後，治理才會產生效率和品質。

因此，蔡英文在思考，現在以六都情況來看，六都形成，有它的背景跟意義，六都出現，也讓我們看到台灣整體發展，以前以台北，後來往高雄，這兩個核心發展，六都出現，其實也出現六個核心發展的態勢。

蔡英文指出，希望像這樣發展的核心，能夠在台灣出現更多，當一個台灣有很多不同地方發展核心的時候，整體可以帶動台灣發展；要不然如果還是按照舊的觀念，只是以中央政府來帶動全台灣發展，我覺得那個量能不夠，我們必須強化地方治理的量能，這是很重要的一件事情。

蔡英文表示，如果要提升地方治理的量能，縣市的整合跟合併就必須是一個考慮的方向，所以我們也希望在適當的時機，條件成熟的時候，我們應該要鼓勵縣市進行合併，甚至於能夠一定程度的升格。

蔡英文說，在這種前提之下，現在看到最明顯的例子，就是新竹地區，也就是新竹縣市，它已經發展到一定程度，而且是台灣最重要產業的命脈所在，也是全球具有競爭性、戰略性的產業，所以基於我們國際經貿的戰略長遠的佈局，以及在全球供應鏈重組的當下，台灣必須要掌握關鍵契機。

蔡英文強調，新竹縣市作為台灣科技重鎮，新竹縣市合併升格，提升地方政府的治理規模跟量能，強化台灣關鍵產業的發展，這個是一個滿迫切的問題。

因此，蔡英文希望，現在看到新竹縣市的需求，但是未來我們也會看到台灣其他地方，也會出現這樣的需求，我們會在每個地方，可能都會出現一個核心的城市，核心城市所建構起來的治理量能，就變成共同推進台灣發展的一個力量來源。

所以，蔡英文說，希望縣市整併的問題，當條件成熟了，民意也達到共識的時候，我們就把它往前來推。而在這個過程中，我們也要注意一件事，除了直轄市，現在非直轄市的縣市，他們確實有量能不足的問題，尤其在財務、財源的問題上，我們也發現，它們也有一些必須得到中央政府協助的地方。

蔡英文說，將來行政院在未來的財務的分配上，能夠盡量達到一個目標，也就是「縣市平權」，我們可以用各種方式來實際上的達到，比如說專案性計畫補助，或者是地方性建設投入，盡量縮小直轄市跟非直轄市的差距，務必做到資源對於這些非直轄市的縣市，資源只會多不會少，而且建設也只會多不會少的情況。

蔡英文表示，她知道社會各界、黨內同志希望在這個議題上能夠有進一步的討論，也知道除了新竹縣市之外，應該還有一些縣市希望能夠被考慮，但考量時間，現在已經成案的法案，能夠儘速成案，而且通過，並且持續透過大家的建議跟想法，更周全的面對當前地方自治的課題，解決各縣市地位、資源不對等狀況。

在這個議題上，蔡英文相信，未來還有很多需要一起討論的地方，重點在於，既然已經發動修法，就必須讓修法順利完成。

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